Dulceață de pepene galben (sau cantalup)

Primii oameni care s-au bucurat de gustul deosebit al dulceții au fost locuitorii din Orientul Mijlociu. Acum câteva sute de ani ei au găsit o metodă de conservare a fructelor, pregătind dulceață, dar și peltea, cu zahăr de trestie.

Cavalerii cruciati nu au ramas indiferenti la inedita savoare si au adus-o cu ei in Europa, spre sfarsitul Evului Mediu. Pana in zilele noastre, dulceata a trecut printr-o serie de transformari, trecand chiar de la statutul unic de desert la cel de... garnitura pentru fripturi. O informatie interesanta: celebrul pictor spaniol Joan Miro (1893-1983) a fost inspirat in crearea tabloului "Nasterea lumii" de o pata accidentala de dulceata de mure.

Deschizand o carte de bucate, descoperim zeci de retete cu dulceturi, gemuri sau peltele. Printre cele deja consacrate (dulceata de capsuni, visine, cirese, caise sau prune) se afla si unele pe care le gasim mai greu in borcanele din camara sau in rafturile magazinelor. Dulceata de pepene galben (sau de cantalup) aduce intr-o lingurita o parte din caldura si din lumina verii. Pentru succesul acestei retete aveti nevoie de un pepene galben (cam de un kg), copt doar pe jumatate.

Dupa ce se curata de coaja............

