Marele secret al celei mai bune salate de vinete

Marele secret, care de fapt este o descoperire întâmplătoare, l-am aflat când eram într-o mică vacanță la țară.

Prietenii la care am stat câteva zile aveau o mică grădină în care își creșteau legumele. Între brazdele grădinii se ițeau și vinetele oacheșe și lucioase, ca ochii năzdrăvani ai țigăncilor. Privind plantele mi s-a făcut o poftă nebună de salată.

Amicii deja încinseseră grătarul pe care îl udau din belșug cu bere spumoasă iar cărnurile și ardeii sfârâiau posac. Am strecurat printre bucatele sfârâitoare și câteva vinete.

Nu peste foarte mută vreme, vinetele mele erau deja obosite de atâta stat la jar, le-am curățat pe îndelete și le-am tocat iute.

Cât au stat vinetele la scurs am curățat ceapa proapăt soasă din grădină și am tăiat-o mărunt, mărunt.

Într-un castron am frecat vinetele aurii cu sare și cu uleiul turnat ușurel până ce salata a devenit pufoasă. Am adăugat și ceapa după care am mai învârtit totul ca să se omogenizeze, bine, bine de tot.

Am luat o lingură de salată și am pus-o pe-o bucată de pâine de țară iar supriza s-a produs. Gustul era perfect. De ce? Pentru că vinetele fuseseră coapte pe grătar, asta a fost marele secret!

Cantități

2-3 vinete potrivite, neapăratlucioase

o ceapă medie

o cană cu ulei

sare