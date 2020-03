(P) Recomandarea săptămânii: Ohvăz cu lapte de migdale – sau cum să ne menținem sănătoși

Cum vom ieși din perioada de izolare este întrebarea de pe buzele tuturor, în această perioadă. Sedentarismul, combinat cu stresul și cu o eventuală bulimie ar fi combinația cea mai nocivă, dar există și alte variante de adaptare la starea actuală, schimbând alimentația. Un antreprenor român a lansat pe piață o combinație de rețete pe bază de ovăz și lapte de migdale sau lapte de caju, perfectă pentru a-nlocui mesele grele și nevoia de dulciuri, în același timp. Avantajul firmei din Capitală este că lucra și înainte cu reguli de farmacie, iar acum s-au luat câteva măsuri suplimentare: transportul spre și dinspre locul de muncă doar cu mașinile personale sau cu bicicleta, măști de protecție și două ture de lucru, totul pentru a evita contaminarea.

Un mic dejun, un prânz sau o cină ar putea fi sănătoase și gustoase, în această perioadă în care mulți români lucrează de acasă. Ohvăz este un concept lansat inițial pentru a-nlocui mâncarea nesănătoasă de la birou, iar acum devine ideal pentru cei care vor să se mențină în formă, stând acasă. „Mă bucur că românii reacționează bine la acest tip de produs complet nou. Rețetele le-am făcut împreună cu bucătarul meu, un bun prieten. Eu mă tot străduiam să găsesc ceva care să înlocuiască pizza sau mâncarea fast food comandată la birou. Am avut o firmă de IT, cu 25 de angajați, iar de fiecare dată când venea ora prânzului comandam aproape același lucru, apoi aveam toți o stare de oboseală. Am descoperit rețetele pe bază de fulgi de ovăz la americani și la britanici. Am început să mă documentez și am văzut câte beneficii are ovăzul, cum ar fi că scade colesterolul, reglează sistemul digestiv, protejează inima, asigură multe fibre și multe altele. Am încercat mai întâi acasă câteva rețete, apoi am început să lucrez cu acest prieten al meu bucătar și am făcut împreună circa 90 de rețete”, explică antreprenorul Cristian Barin, director general al firmei Ohvăz cu Lapte de Migdale.

Gustoase, sănătoase și echilibrate

Gustările sănătoase din ovăz și lapte de migdale, lapte de caju, unt de arahide și alte ingrediente la fel de tentante au și suficiente calorii pentru a suplini mesele importante ale zilei, fără a contribui, însă, la îngrășare, în situație de sedentarism. Borcanele cu Ohvăz sunt concepute astfel încât să asigure integral o masă din patru, cât are nevoie o persoană activă într-o zi. „Ideea nu a fost aceea de a avea produse sărace în calorii, neapărat. Nu sunt produse de dietă de înfometare. Am vrut să facem ceva echilibrat. Astfel, un borcan de Ohvăz asigură o masă din patru. Noi afișăm pe site numărul de calorii pentru fiecare produs. Dacă un om trebuie să mănânce, în medie, 2.000 de calorii, un produs de la noi asigură între 360 și 600 de calorii. În plus, avem rețete diversificate. Avem cinci arome de chia, cinci arome de ovăz, cinci arome de clătite, astfel încât să nu se plictisească nimeni. Cine vrea ceva mai ușor poate alege chia cu 360 de calorii, dar un bărbat la 90 de kilograme poate să aleagă Ohvăz cu unt de arahide, curmale și ciocolată belgiană, care are 600 de calorii”, spune Cristian Barin.

Prețuri mai mici decât la fast food

Atunci când a creat conceptul, Cristian a pornit de la nevoile pe care le-a identificat pe piață, căutând soluții pentru a putea oferi un preț mmai mic decât la fast food sau la firmele de catering. „O salată bună costa 28 de lei, un prânz cu fast food sau pizza costa peste 35 de lei. Am găsit o variantă foarte sănătoasă și foarte ieftină. Cu 15-16 lei reușim să asigurăm mâncare sănătoasă și gustoasă, cu suficiente calorii, dar nici foarte multe, astfel încât să nu îngrașe. Pentru mine a fost foarte important să avem un cost cât se poate de mic, dar cu ingrediente naturale: smochine adevărate, ciocolată belgiană reală. Am ales varianta din care profitul nu este foarte mare, dar putem să menținem producția cu ingredinetele naturale, pentru a avea produse de calitate superioară”, mai explică antreprenorul. Transportul se face cu ajutorul firmelor de curierat, cu mașini speciale, în toată țara. Produsele au termen de valabilitate șapte zile, dar trebuie să fie păstrate la frigider.

Preparate în condiții de maximă igienă

Antreprenorul s-a adaptat imediat noilor condiții și restricții din această perioadă marcată de pandemie, pentru a putea continua producția și livrările. A împărțit echipa în două, pentru a se lucra în ture cu jumătate de oră pauză între cele două echipe, astfel încât să nu se întâlnească și să se poată face dezinfectarea spațiului de lucru. S-au stabilit reguli clare în legătură cu transportul: nimeni nu circulă cu mijloacele de transport în comun, iar dacă apare o problemă, persoana nu mai vine la muncă, în caz că problema nu se poate rezolva. Antreprenorul a cumpărat și o bicicletă pentru a o pune la dispoziția unuia dintre angajați, care nu are mașină personală. Apoi, la locul de muncă, unde oricum se lucra cu echipament regulamentar pentru orice laborator de cofetărie, s-au mai adăugat câteva măsuri suplimentare, pentru a se evita orice risc de contaminare.

