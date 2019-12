Recomandarea săptămânii. Vinul perfect pentru masa festivă sau pentru a fi dăruit

Vinurile bune sunt uşor de recunoscut, pentru cunoscători, însă cei care nu se privep şi vor, totuşi, să se asigure că fac cea mai bună alegere, pentru o masă festivă sau pentru un cadou deosebit, se pot orienta în funcţie de însemne... Eticheta, sticla, dopul conţin detalii importante care ne explică de ce un vin este mai bun decât altele, iar premiile internaţionale pe care unele dintre acestea le-au primit ne ajută să înţelegem cât de importante sunt, pe piaţa internaţională.

Diana Scarlat

Iată câteva dintre semnele care trebuie căutate: O.N.V.P.V.; D.O.C.; I.G. „Sunt foarte multe vinuri bune pe piața românească, însă important este ca sticla sau butelia cu vin să aibă un timbru și să aibă o bulină argintie pe care scrie O.N.V.P.V. (Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole) care atestă că vinul a fost certificat, că specificațiile prezentate pe etichetă sunt corecte. Această certificare este garanția calității, a faptului că este un vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.) sau cu indicație geografică (I.G.). Putem verifica dacă vinul respectiv a fost medaliat, lucru marcat distinct pe sticlă, aceasta fiind o garanție suplimentară întrucât vinul ales a fost degustat de o comisie de specialiști și apreciat conform medaliei inscripționate pe etichetă. Aceste două aspecte sunt esențiale atunci când căutăm un vin bun”, explică Diana Pavelescu, degustător profesionist de vinuri. În afară de ceea ce este scris pe etichetă, trebuie să mai ţinem cont de faptuă că evaluarea vinurilor este realizată de profesioniști.

De ce sunt speciale aceste vinuri

România se poate lăuda cu foarte multe vinuri premiate pe piaţa internaţională. În anul 2019, Jidvei a obținut peste 100 de medalii în cadrul unora dintre cele mai prestigioase competiții de profil din lume, cele mai importante fiind pentru vinul Owner’s Choice Ana Sauvignon Blanc din recolta 2018 și vinul de vinotecă Jidvei Fetească Regală 2009, care au fost distinse cu Marea Medalie de Aur la Concours Mondial de Bruxelles. „De-a lungul timpului, Ana Sauvignon Blanc a obținut foarte multe medalii și cred că aceasta se datorează faptului că din cele 500 de hectare cultivate cu acest soi este selectată atent cea mai bună materie primă, strugurii fiind culeși manual pentru gamele premium și super-premium. Un lucru extrem de îmbucurător a fost faptul ca prin această Mare Medalie de Aur a fost recunoscut potențialul soiului Fetească Regală, un soi care se pretează atât pentru vinuri complexe și pentru învechire, cât și pentru vinuri tinere și proaspete. Legat de aceste două vinuri, sunt speciale, pot spune unice, pentru că amprenta zonală este foarte puternică, atât în ceea ce privește Sauvignon Blanc, acesta fiind un soi internațional, dar mai ales în ceea ce privește Feteasca Regală, care este un soi tradițional românesc. Cu mândrie spun că vinurile românești pot sta acum lângă vinurile produse în țările care au deja conturată o imagine pe piața europeană a vinului”, mai explică Diana Pavelescu.

Vinul de gheaţă şi alte comori ale Târnavelor

În acest moment, cel mai scump vin al Cramei Jidvei este Eiswein Jidvei, un vin desert, obținut din soiul Traminer roz. Pentru vinul de gheață, strugurii sănătoși sunt lăsați în vie să înghețe și sunt culeși doar după minimum trei zile consecutive cu temperaturi cuprinse între -7 și -12 grade Celsius. Strugurii au acumulat foarte mult zahăr în perioada coacerii, iar prin înghețare aromele și zaharurile s-au concentrat și mai mult, rezultând un vin licoros, dulce, proaspăt, cu note puternice de trandafir. Ideale sunt şi vinurile Ana și Maria din cadrul gamei super-premium Owner’s Choice. „Pentru aceste vinuri sunt necesare: materie primă de cea mai bună calitate, atenție și grijă sporite, procese tehnologice extrem de complexe și de rafinate pentru ca evoluția să fie una excelentă. Așadar, valoarea unui produs se stabilește în funcție de calitatea și cantitatea strugurilor folosiți, de complexitatea procesului de vinificație, de modul în care a fost maturat vinul, în barrique sau în sticlă”, mai spune specialista.

Cum ne poziționăm pe piața internațională

Producătorii români spun că au nevoie de sprijin pentru ca România să-și recapete imaginea de țară vitivinicolă. S-au deschis multe crame noi, s-au făcut investiții, iar acum a venit momentul promovării internaţionale. „Vinurile românești sunt foarte bune, au un caracter aparte, dar au nevoie de o poveste frumoasă și de susținere din partea instituțiilor abilitate. Brandul Jidvei are o arie foarte largă de adresabilitate în rândurile consumatorilor la nivel național, de la gamele super-premium Owner’s Choice și Mysterium care sunt disponibile doar în HoReCa și în magazinele specializate, la gama premium Tezaur și gama de inovație Nec Plus Ultra care se găsesc în rețelele Key Account, până la gamele Grigorescu și Tradițional, care sunt foarte îndrăgite de consumatori. Portofoliu Jidvei depășește 59 de etichete pentru ca orice consumator să se poată bucura de un vin de calitate: vinuri liniștite, vinuri spumante, distilate din vin, must. În ceea ce privește prezența pe piața europeană și mondială, vinurile Jidvei sunt exportate în Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Polonia, Cehia etc., în America de Nord (SUA și Canada), dar și în Asia (China – inclusiv Hong Kong – și Japonia). La nivel internațional este nevoie de foarte mult efort și de o comunicare unitară, deoarece că o singură cramă nu poate construi ceea ce ar trebui să fie un brand de țară”, explică Diana Pavelescu.

Casetă

Ideale pentru a fi dăruite la ocazii speciale

Experţii ne recomandă să alegem pentru ocaziile speciale un vin premiat. Dar şi aici sunt câteva „trucuri”: „E important să fim atenți pentru ce ocazie cumpărăm acel vin. Dacă ne referim la o cină, trebuie, pe cât posibil, să știți ce preparate culinare vor fi servite, pentru a alege un vin potrivit. Dacă doriți să impresionați plăcut o persoană dragă, vă recomand un spumant, care, datorită caracterului festiv, va complimenta momentul special pe care doriți să-l sărbătoriți. Jidvei are în portofoliu vinuri spumante în trei sortimente, Extra Brut, Extra Dry și Brut Roze, potrivite pentru orice ocazie specială. Desigur, Eiswein Jidvei este un cadou perfect și însoțește foarte bine un desert sau o specialitate culinară precum foie gras. De asemenea, vinurile din gama Owner’s Choice pot fi alegeri foarte inspirate pentru o aniversare sau celebrarea unui moment deosebit”, ne recomandă Diana Pavelescu, degustător profesionist de vinuri, cu experienţă internaţională.

Cred că orice vin obținut în podgoria Târnave este special deoarece nicăieri în lume nu întâlnim terroir-ul specific zonei. Faptul că plantațiile Jidvei se întind pe o suprafață de 2.500 ha garantează că pentru fiecare sortiment de vin sunt aleși cei mai buni struguri, iar întregul proces de vinificație este susținut constant prin investiții în tehnologie de ultimă oră.

Diana Pavelescu, degustător profesionist de vinuri