Rețeta zilei: Salată grecească cu paste

Ingrediente:

500 grame penne/ fusilli din faina integrala

1 castravete

2-3 rosii

2 cepe rosii

100 grame masline negre

100 grame masline verzi

100 grame masline Kalamata

1 ardei

2 lingurite oregano uscat

1 lingurita busuioc uscat

1 lingurita usturoi pudra

2 lingurita ceapa pudra

8 linguri ulei de masline

sare, piper

300 grame branza Feta

Mod de preparare:

Pastele se fierb conform instructiunilor de pe ambalaj in apa cu sare.Intre timp, se taie legumele julienne sau cuburi. Se indeparteaza samburii maslinelor daca este nevoie si se taie in bucati nu foarte mici. Se amesteca toate intr-un vas mare.Pastele se scurg de apa si se clatesc imediat sub jet de apa rece. Se scurg bine si se adauga peste legume, impreuna cu oregano, busuiocul, sare, piper, branza Feta, usturoiul si ceapa pudra si uleiul de masline. Se amesteca bine. Poftă bună!