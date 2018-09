Reţeta zilei: Sparanghel la grătar cu susan

Inca din anii de studentie, imi doream foarte mult o firma a mea. Imi dadusem seama, in perioada cand facusem practica, prin anul III si anul IV de facultate, ca a munci, ca si angajat, nu este de mine. Imi doream sa am...

Am o familie foarte numeroasa. Am 3 surori, mama, tata, matusi, bunici, verisoare si verisori. In total suntem vreo 25 de membrii ai familiei. In momentul in care ne adunam la masa, pentru diverse evenimente sau in...