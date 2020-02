Cum sa faci cele mai bune portrete afara, cu un simplu reflector

Este nemaipomenit sa pastrati amintirea unor drumetii sau excursii frumoase sub forma unor fotografii reusite. Cel mai greu de surprins sunt probabil emotiile, lumina, atmosfera, sentimentul locului vizitat. Portretele sau auto-portretele sunt foarte la moda in fotografia de calatorie in zilele noastre, in special datorita platformelor de socializare online. Nu mai este suficient sa distribuiti o poza cu un peisaj superb, este musai sa va inserati prezenta acolo. Si este foarte bine, peste ani si ani, va veti intoarce prin intermediul fotografiei exact in acelasi loc, personalizat cu insasi prezenta dumneavoastra.

Cand faceti portrete, cea mai importanta este lumina. Oriunde veti merge in aer liber, va trebui sa tineti cont de lumina, daca este zi, noapte, apus, rasarit si sa va asigurati ca peisajul mirific sau evenimentul outdoor la care participati este surprins nu numai in lumina potrivita, ci si in lumina care va avantajeaza pe dumneavoastra si pe ceilalti participanti. Un fotograf profesionist va sti cu siguranta ce are de facut pentru a obtine o lumina excelenta dar poate dumneavoastra doriti doar o poza pentru un profil sau poze casual cu prietenii.

Cu un reflector, puteti realiza fotografii de portret de calitate, cu un buget foarte mic. Daca va intrebati ce exact este acela un reflector, mai jos puteti vedea exact la ce ne referim:

De ce v-ar fi necesar un astfel de dispozitiv?

Dacă ați fi într-un studio, ati controla lumina folosind lumini artificiale cu difuzoare și reflectoare. În natură insa, lumina te controlează, dar poți să te joci și să-ți folosești potențialul la maximum.

Afara, ati putea folosi folii albe de hârtie sau pânză, ca reflectoare, sau puteți cumpăra un reflector foarte simplu, pliabil, usor de transportat, de la un magazin de fotografie. Reflectoarele pot fi facute din diferite materiale, pot avea diferite culori și niveluri de reflecție. Stim ca suna aiurea sa porti un reflector dupa tine cand te plimbi dar daca ai o locatie frumoasa in minte, un eveniment special si un grup de prieteni dornici sa pozeze, merita sa incerci niste portrete cu adevarat superbe, care arata chiar profi. O sa vedeti, rezultatul merita efortul si veti putea experimenta cum este sa fotografiezi oarecum profesionist in aer liber. Cum ar fi nunta aceasta!

Reflectoarele sunt instrumente relativ ieftine, care pot avea un impact mare asupra calitatii si atmosferei imaginilor prin echilibrarea luminii pe subiect. Un reflector reflectă lumina, îl face să sară înapoi la locul în care intenționați să cadă initial.

Iata cum sa folositi lumina reflectorului in avantajul dumneavoastra, pentru a fotografia cele mai luminoase si placute fete:

- Dacă lumina soarelui ar cadea în partea stângă a fetei, poziționați reflectorul în partea opusă, departe de cadrul camerei, doar pentru a aduce lumina in partea dreaptă din nou.

Făcând acest lucru, echilibrati nuantele și evidențiați fata, pentru a accentua detaliile.

- Dacă lumina soarelui ar cadea de sus, poziționați reflectorul/panza alba în jos, sub față, pentru a duce lumina inapoi sus.

- Dacă lumina soarelui ar veni din spate, în cazul unui subiect luminat din spate, așezați reflectorul în față. Facand acest lucru, veți lumina fața umbrită și, prin urmare, s-ar curăța umbrele feței.

Este simplu și necostisitor.

Nu este nevoie de lumini artificiale exterioare, baterii și/sau alte echipamente mai scumpe. Deși acestea din urmă ar trebui sa produca o performanță generală mai bună, cu toate acestea, pentru un fotograf de portrete cu buget mic, o alternativă atât de ieftină poate obține un rezultat corect.