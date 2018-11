Expoziţii, proiecţii de film şi experienţe culinare - în weekend, la Forumul Diversităţii Culturale

Tururi de redescoperire a oraşului, expoziţii, proiecţii de film şi experienţe culinare fac parte din programul celei de a treia ediţii a Forumului Diversităţii Culturale, care se va desfăşura timp de trei zile, în weekend, la ArCub, informează organizatorii.



Evenimentul este conceput ca un exerciţiu de recunoştinţă faţă de minorităţile etnice care au contribuit la dezvoltarea culturală a României, se arată în comunicat.



Prin intermediul conferinţelor şi dezbaterilor, forumul aduce în atenţia publică, pe de o parte, aportul minorităţilor etnice naţionale la consolidarea culturii şi a patrimoniului României şi, pe de altă parte, integrarea migranţilor şi refugiaţilor, o problemă care încă domină întreg teritoriul european.



De asemenea, Forumul Diversităţii Culturale propune o incursiune în practicile culinare ale minorităţilor etnice prin două ateliere de explorare a universului gastronomic al acestora, precum şi o analiză a prezenţei lor în arta plastică prin intermediul proiectului de cercetare şi vizual "Minorităţi etnice în cultura vizuală", produs de Postmodernism Museum.



Tot în zona artistică se încadrează şi atelierele dedicate copiilor, de explorare a diversităţii culturale prin muzică şi pictură. Forumul propune şi un atelier dedicat profesorilor şi formatorilor, de dezvoltare a metodelor şi instrumentelor necesare pentru redescoperirea spaţiilor urbane împreună cu elevii din perspectiva multiculturalităţii, se mai arată în comunicatul citat.



One World Romania la Şcoală pune la dispoziţia publicului tânăr al Forumului Diversităţii Culturale două documentare care îl invită să pătrundă în intimitatea reprezentanţilor altor culturi etnice. La finalul proiecţiilor, participanţii sunt invitaţi să participe la o sesiune de Q&A cu Ioana Brăilescu, coordonator cluburi de film, One World Romania la Şcoală pornind de la temele propuse de cele două filme documentare.



Specialiştii din domeniile culturale sunt invitaţi la atelierul de design thinking, cu formatorul Andrei Carcea, prin intermediul căruia vor afla care sunt metodele folosite de designeri în rezolvarea problemelor şi în iniţierea proiectelor interculturale, iar pasionaţii de arhitectură sunt invitaţi în două tururi ghidate de redescoperire a oraşului, ce vor oglindi aportul arhitecţilor străini la peisajul cultural al Bucureştiului.



Micro-expoziţia "Minorităţi etnice în cultura vizuală focus România" va putea fi vizitată pe toată durata Forumului Diversităţii Culturale la ArCub Gabroveni, în Bucureşti.



Forumul Diversităţii Culturale, ediţia a III-a, este organizat de Asociaţia MAIE, în parteneriat cu Departamentul de Relaţii Interetnice, Primăria Capitalei Bucureşti prin ArCub, One World la Şcoală. AGERPRES