5 flori ideale pentru buchetul miresei şi semnificaţiile lor

Urmeaza sa te casatoresti, dar nu ai ales inca buchetul de mireasa? Foarte bine ai facut! Vorbim despre cel mai important accesoriu pe care il vei purta in ziua in care te casatoresti, asa ca nu trebuie sa te grabesti atunci cand il alegi.

Cum probabil ca stii deja, florile au propria maniera de a comunica, iar mesajele pe care ele le soptesc de sub petale difera in functie de tipul florilor. Buchetul de mireasa se poate realiza in orice combinatie florale, dar noi am aflat de la designerii floristi care sunt cele mai recomandate flori pentru buchetul miresei si care sunt semnificatiile acestora!

Cele mai rezistente flori pentru buchetul de mireasa

Printre multe alte caracteristici pe care orice mireasa isi doreste sa le aiba buchetul sau se numara si rezistenta florilor. Vrem sa pastram buchetul de mireasa cat mai mult timp posibil, ca pe o amintiri placuta a unuia dintre cele mai importante momente din viata noastra. Designerii florariei Maison d’Or ne ofera 5 propuneri de flori pe care le putem alege pentru realizarea buchetului de mireasa, fara sa ne fie teama ca acestea se vor ofili la scurt timp dupa nunta:

Trandafirii

Clasicii trandafiri se numara printre cele mai rezistente flori. Acestia ne pot bucura cu frumusetea lor, din vaza, pana la 7 zile, daca sunt ingrijiti corespunzator. In plus, un buchet de trandafiri isi pastreaza farmecul chiar si cand florile se usuca.

Designerii Maison d’Or ofera mireselor un pont foarte interesant: alegerea unui buchet de mireasa din trandafiri criogenati deosebiti de la Maison d’Or. Mai multe despre acestia poti afla de pe blogul maisondor.ro. Trandafirii simbolizeaza dragostea, pasiunea si trainicia.

Amaryllis

.......................

