6 motive pentru care sa-i iei un ceas de Craciun

Cauti cadoul perfect de Craciun pentru tatal tau sau mama ta, pentru fratele tau sau prietena ta, pentru iubita sau partenerul tau de viata? Iata 6 motive bine intemeiate pentru care merita sa alegi un ceas.

6 motive pentru care ceasurile sunt cele mai bune cadouri de Craciun

1. Ceasul este un cadou practic

Ti s-a intamplat sa cazi in mrejele unor cadouri uimitoare de Craciun, dar sa descoperi in final ca acestea nu au nicio utilitate? Cate cadouri de Craciun nu ajung astfel uitat in sertare prafuite sau oferite mai departe?

In schimb, un ceas poate fi purtat pe parcursul unei zile intregi, nu doar pentru ca afiseaza ora exacta, ci si pentru a imbunatati stilul utilizatorului.

2. Ceasul poate fi purtat cu orice ocazie, de catre oricine

Indiferent daca vorbim de birou sau evenimente casual, ceasurile sunt pur si simplu accesoriul perfect, pentru orice ocazie. Daca vrei ca darul tau sa aiba un sens cat mai puternic, poti sa te raportezi la stilul de viata al celui pentru care pregatesti cadoul.

De exemplu, pentru un barbat care a imbratisat stilul clasic, poti sa alegi un ceas formal si foarte elegant. Daca destinatarul este o persoana care iubeste sportul, cea mai buna varianta este cu siguranta un ceas sport, poate chiar cu functii smart.

Brandurile bifeaza numeroase stiluri. De exemplu, ceasurile Fossil pot fi casual, casual-sport, clasic, elegant, fashion, lux sau sport. De asemenea, poti opta pentru ceasuri tematice - pentru inot, fitness, scufundari, rezistente, outdoor sau pentru cupluri.

Ceasul este o piesa versatila, care poate fi un cadou de Craciun frumos pentru orice varsta.

3. Ceasul este unul din cele mai importante accesorii

Barbatii in special, nu au prea multe optiuni la dispozitie cand vine vorba despre accesorii. Prin urmare, purtarea unui ceas frumos si elegant devine un"must". Asa se face ca aproape orice persoana stilata va alege sa poarte un ceas la mana.

Cu toate ca in ultimii ani ceasurile de mana au fost luate cu asalt de generatia telefoanelor smart, orice persoana care pune pret pe stilul si aparitia sa, stie ca trebuie sa poarte un ceas. Un smartphone nu va putea niciodata sa inlocuiasca un ceas de mana, care este accesoriu cu un istoric impresionant.

Indiferent de jobul pe care il are o persoana, la un moment dat va trebui sa consulte ora si, spre deosebire de telefoanele inteligente, un ceas este un mod mult mai subtil pentru a face acest lucru.

4. Gama variata de preturi pentru ceasuri dama si ceasuri barbatesti

Pentru ca sunt atat de multe modele de ceasuri, putem spune ca exista o varianta pentru orice buzunar. Fie ca esti interesat de un cadou mai ieftin, fie ca vrei sa alegi ceva de lux sau cauti un echilibru perfect intre valoare si pret, ceasurile sunt o solutie ideala. De exemplu, ceasurile Citizen au preturi intre 300 si 4600 lei, ceasurile Casio au preturi intre 54 si 2400 lei, ceasurile Sekonda pornesc de la circa 100 de lei, Tissot de la 890 lei, iar ceasurile Fossil de la 320 lei

Sunt multe persoane care cred ca e nevoie de cheltuiala substantiala pentru a cumpara un ceas de inalta calitate, insa acest lucru nu este intotdeauna valabil. In prezent, puteti gasi cu usurinta ceasuri bune si branduri cu inalta reputatie, la preturi accesibile.

Iata cate idei de cadouri de Craciun exista in gama ceasurilor de mana.

5. Foarte multe optiuni ceasuri dama si ceasuri pentru barbati

Cand alegi sa faci cadou un ceas de Craciun, ai foarte multe optiuni la dispozitie. Poti alege intre ceasuri dama sau barbatesti elegante, casual, foarte formale, de lux, sport etc. In afara de a aborda un anumit stil, ceasurile pot avea culori diferite, bratara metalica, din piele, silicon sau textila, forma cadranului rotunda, patrata sau atipica. Afisajul poate fi digital sau analog. Ceasurile pot fi minimaliste sau ticsite cu functii smart moderne. Un singur brand poate sa propuna zeci si chiar sute de modele.

Acest lucru demonstreaza multitudinea de idei de cadouri pentru Craciun atunci cand vrei sa oferi un ceas.

6. Ceasurile transmit un mesaj

Ceasul poate fi purtatorul unui mesaj autentic. Iata cateva idei de mesaje pentru ceasurile de mana oferite drept cadouri de Craciun.

- Ce inseamna cand un barbat ofera ceasuri dama unei femei

Ii transmite o declaratie de dragoste: "Suntem impreuna, in fiecare secunda din zi".

Ii acorda timp femeii de care este interesat.

Cand se uita la ceas, purtatorul cadoului percepe semnificatia sa in fiecare moment.

- Ce inseamna cand o femeie ofera un ceas cadou de Craciun pentru un barbat

"Timpul meu este si timpul tau. Timpul tau este si timpul meu."

Cand iti este dor de jumatatea ta, adu-ti aminte ca in fiecare minut si in fiecare secunda, cealalta persoana te asteapta.

Ea este alaturi el.

- Ce inseamna cand oferi un ceas cadou de Craciun unui prieten?

Timpul nostru este o comoara, iar acest ceas simbolizeaza prietenia noastra trainica.

Sper ca persoana careia ii ofer acest ceas sa fie fericita in fiecare zi si ii promit ca voi fi intotdeauna alaturi de ea.

- Ce inseamna cand un adult ofera un ceas unui copil de Craciun?

Ceasul oferit simbolizeaza speranta ca cel mic va sti sa-si pretuiasca timpul.

Insufla ideea ca cei mici ar trebui sa profite de timpul pe care il au pentru a deprinde noi cunostinte si pentru a atinge succesul.

Craciunul acesta cumpara un cadou pe care vrei ca cel sau cea care il va primi sa-l pretuiasca din plin; un cadou care poate aduce beneficii zilnic, daca este purtat frecvent; un cadou capabil sa completeze stilul unei persoane. Alege ceasuri dama sau ceasuri barbatesti de Craciun, care se afla cat mai aproape de interesele si lifestyle-ul celui sau celei care le va primi. Pe WatchShop.ro poti alege din mii se modele!