7 modele de paltoane de la Dy Fashion care sunt in tendinte anul acesta

Sezonul rece si-a intrat de mult in drepturi, dar pasionatele de moda inca mai sunt in cautarea pieselor vestimentare favorite, cele care sa le ajute sa arate impecabil, atat in zilele tarzii de toamna, cat si in decorul incarcat de zapada al iernii.

Paltonul, un model de haina care nu doar te protejeaza de frig, ci iti imbunatateste si orice tinuta devine un element indispensabil in garderoba ta. Iar pentru ca el va fi mereu remarcat ca fiind primul atunci cand iti faci intrarea si ultimul observat inainte de plecare, ai astfel toate motivele sa fii la curent cu cele mai noi tendinte in materie de paltoane 2018-2019.

Podiumurile internationala de moda au venit cu propuneri surprinzatoare care se remarca prin modele in culori stridente, imprimeuri, texturi si diverse accente combinate foarte armonios si care te vor face sa uiti de ploia si frigul de afara.

Paltonul lung, elegant

Un clasic al modei feminine, acest model este favoritul femeilor elegante si cu un simt estetic bine dezvoltat. Din stofa sau lana, cu inchizatori alungite sau nasturi sunt foarte practice deorece pot fi purtate an de an fara a se demoda. Varianta paltonului lung poate ajunge pana la coapsa sau chiar pana jos, adaptandu-se excelent, atat unei tinute casual, cat si uneia business.

Pentru un plus de eleganta, se recomanda asortarea cu o pereche de botine cu toc, conturand astfel personalitatea unei femei puternice si increzatoare in fortele proprii. Pagina online www.dyfashion.ro iti sta la dispozitie cu optiuni si idei.

Paltonul in carouri hertige

Textura cadrilata reprezinta o tendinta la mare cautare care se aplica magistral in cazul majoritatii pieselor vestimentare. Cu un accent puternic de culoare sau in varianta nemuritoare a contrastului alb – negru, acestea pastreaza aceeasi eleganta si se dovedesc a fi mai practice decat te-ai fi asteptat. Surprinde o combinatie perfecta a stilului traditional cu elemete moderne, fiind la fel de in voga varianta scurta, cat si cea lunga.

Paltonul oversized

Formele extra largi in moda feminina au punct de plecare in anii 80, trendul fiind chiar de pe atunci foarte apreciat si iubit. Se combina perfect cu pantalonii mai stramti sau cu fustele scurte si se accesorizeaza cu tocuri groase. Este adorat de intreg publicul feminin, insa cele care nu sunt multumite in totalitate de forma corpului lor se pot orienta cu cea mai mare incredere catre acest model deoarece reuseste sa ascunda orice imperfectiune.

Paltonul cu garnitura din blana

Prezenta acestuia nu ar trebuie sa fie o surpriza pentru nimeni deoarece a fost evident ca in ultima vreme s-a pus un accent grozav pe detaliile din blana, atat la jachetele din piele, cat si cele din denim. Un palton cu un guler din blana tine frigul la distanta si este ideal atat pentru plimbarile in oras, cat si cele pe culmile carpatine. Poate fi purtat dezinvolt in combinatii indraznete sau in tinute elegante care aduc o nota aristocrata in imaginea feminina. Atunci cand vrei sa pastrezi o alura atemporala, poti da jos gulerul din blana si porti astfel paltonul clasic si elegant care te va face remarcata chiar in cele mai elevate imprejurari.

Paltonul cu croi definit si cordon in talie

Paltonul ce pune accent in zona taliei atrage instant toate privirile. Chiar daca nu esti o norocasa inzestrata de la natura cu o silueta tip clepsidra, o astfel de haina are efectul de a crea iluzia unei siluete perfecte. Rafinamentul pe care il aduce, indiferent de tonurile cromatice si detaliile specifice il face sa fie o piesa must have a sezonului rece. Asortat la o pereche de cizme lungi lungi peste genunchi sporeste considerabil nivelul de eleganta.

Paltonul cu motive traditionale

Paltonul romanesc cu motive folclorice face parte din categoria paltonelor clasice foarte indragite de multe dintre reprezentantele sexului frumos. Broderia cu motive traditionale aminteste de modelele hippie, colorate cu ajutorul carora putem face impresie in orice imprejurare.

Tehnica de realizare pune accentul pe finisaje deosebite si unice care evidentiaza, atat rafinemntul si bunul gust, cat si identitatea nationala.

Paltoanele stil army

Stilul army se bucura de popularitate in fiecare sezon si in randul mai multor articole vestimentare. Detaliile prin care se remarca paltonul army cad pe nasturii din metal si liniile gulerului army. Poate fi transformat intr-un palton foarte elegant daca este accesorizat ca atare, tocurile fiind cele care vor face mereu diferenta. El ramane o piesa de referinta indiferent de culoare si imprimeu.

De la insertiile cu blana, croieli avantajoase, gulere chic la nasturi, fermoare si cusaturi deosebite, tendintele in materie de paltoane au cucerit o multime de fashioniste inca de la lansarea lor pe podium.