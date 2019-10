Activitati outdoor pentru care ai nevoie de un ceas

Indiferent de activitatea outdoor pe care o indragesti cel mai tare - drumetii, ciclism, inot, sa mergi la pescuit, sa te plimbi cu barca etc - ai nevoie de ceasul potrivit. Din fericire exista o multime de exemplare de ceasuri barbati din care poti alege atunci cand iti indrepti pasii spre activitatile preferate in aer liber.

Pentru ca este usor sa pierzi notiunea timpului atunci cand te bucuri de activitatile outdoor favorite, este de inteles ca vei cauta o modalitate prin care sa te monitorizezi si sa te organizezi mai usor. Nu orice ceas este potrivit pentru activitati in aer liber. Ai nevoie de un ceas care a fost special creat pentru exterior si care are performantele si functiile potrivite.

Ceasul recomandat variaza in functie de activitatea pe care o desfasori de obicei. Asa ca, pentru a te ajuta sa-ti gasesti ceasul perfect, am facut o lista cu unele din cele mai populare activitati outdoor si le-am asociat cu ceasurile de exterior pe care le consideram cele mai potrivite.

Inot, scuba diving si alte activitati legate de apa

Daca esti in cautarea unui ceas de scufundare, in mod evident trebuie sa cauti unul cu o foarte buna rezistenta la apa. De exemplu, Ceas Citizen PROMASTER MARINE BN7020-09E Diver si Ceas Swiss Military SPORT 2141 Argonaut 1000 TQ sunt doua modele de ceasuri cu o rezistenta la apa 100 ATM, perfecte pentru scafandri.

Totusi, inainte de a incepe cautarile, ar trebui sa te gandesti mai exact la modul in care vei folosi ceasul. Ai nevoie de un ceas simplu, rezistent la apa, pentru a da cateva ture de bazin si care sa aiba functiile si caracteristicile unui ceas multisport?

Vrei un dispozitiv centrat pe inot, care sa te ajute la antrenamentele de la piscina?

Sau poate un ceas outdoor mai versatil, ce poate urmari date specifice diferitelor sporturi, ti s-ar potrivi mai bine.

Unele din cele mai bune ceasuri barbati pentru inot si activitati de apa sunt:

cele din colectia Garmin Swim

Suunto Spartan Trainer Wrist HR - rezistenta la apa 50m, afisare pe doua ecrane, contor de timp, barometru, vibratii bazate pe alarme, monitorizare activitate inot, movescount, viteza si distanta, antrenare, vacanta, recuperare, progres si planificare.

Samsung Gear Fit2 Pro

2. Ceasuri outdoor pentru alergare si fitness

Sa participi la o cursa ori sa alergi la un maraton nu este simplu. Va trebui sa fii pregatit din punct de vedere fizic si mental inainte de eveniment. Asta inseamna luni de pregatire intensa pentru a te asigura ca organismul tau va fi in forma maxima. In plus, ai nevoie de un ceas outdoor adecvat care sa te ajute sa-ti monitorizezi timpii si performanta.

Chiar daca nu participi in mod oficial la vreo cursa, insa iti place sa alergi in aer liber, un ceas outdoor cu functii GPS, waterproof si monitorizare batai inima, iti va fi extrem de util. Un astfel de ceas iti permite sa monitorizezi progresul, dar sa fii constient de ce se intampla cu corpul tau.

De ce sa lasi totul la voia intamplarii, atunci cand exista un dispozitiv fiabil care te poate insoti la alergare, un ceas extrem de usor si de compact?

Ceasuri barbati recomandate pentru alergare si fitness

Timex Ironman Classic 30

Garmin Fenix 6- este un exemplar multisport cu GPS incorporat, materiale de top, cu un adevarat background sonor pentru momentele in care te antrenezi. Are numeroase functii si caracteristici ce il fac sa fie unul din cele mai bune ceasuri outdoor.

Garmin Forerunner

Polar Vantage V - cu o durata de viata a bateriei pana la 40 de ore in modul antrenament, avand GPS, functii ciclism, inot, alergare, fitness, puls, antrenament, planificare si analiza, acest ceas outdoor este cel mai bun pariu atunci cand vrei sa te mentii in forma fizica exceptionala, prin activitati exterioare.

Polar V800 - are calculator pentru antrenamente, import traseu, ritm cardiac, cadenta de alergare de pe incheietura, program de alergare, HRmax, profiluri sportive, display personalizat si memento antrenamente.

3. Ceasuri outdoor pentru drumetii

Exista putine activitati atat de interesante si entuziasmate cum sunt drumetiile pe munte. Scapi de agitatia orasului si de cartierele ocupate pentru a te refugia mai mult in natura. Uneori este chiar mai bine cand nu ai semnal la telefon si uiti de stresul zilnic.

Unele din cele mai bune ceasuri barbati outdoor pentru drumetii sunt urmatoarele:

Garmin Fenix 3 HR

Ceas Casio G-SHOCK GA-100CM-5AER si celelalte ceasuri din colectia G-SHOCK. Lansat in anii '80, G-Shock au revenit la moda in zilele noastre. Aceste ceasuri sunt special create pentru segmentul militar, pentru ca sunt extrem de rezistente, au caracteristici puternice, o prezenta solida si functii inovatoare.

Casio Pathfinder

Casio PRO TREK - cu alimentare solara, display digital si numeroase functii outdoor: barometru, termometru, GPS, compas digital etc. Are o buna rezistenta la apa si o carcasa rigida.

4. Ceasuri pentru ciclism si mountain bike

Pentru ciclistii seriosi, pana acum erau suficiente calculatoarele de bord montate pe ghidon, cu GPS si stocarea datelor legate de itinerarii. Totusi, progresele tehnologice au facut posibila aparitia unor ceasuri de ciclism cu adevarat spectaculoase, cu atribute specifice ciclismului si aplicatii compatibile.

Un astfel de ceas iti ofera beneficii numeroase de monitorizare a itinerariului si a starii de sanatate.

Iata unele din cele mai bune ceasuri barbatesti pentru ciclism.

Polar M430 - are functii inteligente si de monitorizare activitate; este perfect pentru planificare si analiza, gratie prezentei GPS, profilurilor de activitate si antrenamentelor personalizabile etc

Garmin Forerunner 235

Garmin Fenix 5 - are functii speciale de ciclism, tura bicicleta si putere maxima tura, participare cursa, alerta timp/ distanta, harta pentru ciclism Garmin, contor de putere, asistenta senzor viteza si cadenta etc.

La Watchshop gasesti ceasuri barbati pentru outdoor, inclusiv ceas Garmin, Casio G-Shock si Polar outdoor. Descopera oferta completa pe site.