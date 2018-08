Bianca Drăghiciu, „Super Model of the World 2016”, a defilat pe scena de la Summer Fashion Gala 2018! 

Cele mai hot trenduri estivale au fost prezentate de 12 branduri, în cadrul evenimentului de modă multibrand marca Manifesto Events&PR & Alin Gălăţescu.



În decorul eclectic din incinta Romexpo – Face Club Bucharest, unde frumusețea cadrului natural se îmbină perfect cu arhitectura modernă, s-a desfăşurat Summer Fashion Gala 2018, evenimentul devenit deja o tradiţie, realizat de Manifesto Events&PR alături de Alin Gălăţescu și prezentat de Cosmina Păsărin.



Summer Fashion Gala 2018 face parte din conceptul All Seasons Fashion Gala, adică un cumul de evenimente de modă multibrand, inedite prin alegerea unei tematici care provine din natură şi reuneşte cele patru diviziuni ale anului – anotimpurile.



Cei peste 400 de invitaţi prezenţi, printre care vedete, jurnalişti, bloggeri de modă şi iubitori de frumos au putut admira cele mai recente colecţii ale celor 12 branduri consacrate pe plan naţional, dar şi internaţional. Pe catwalk-ul amplasat în Face Club Bucharest au defilat colecțiile designerilor: Ana Maria Saragia, Anna Roman, Belher, Cătălina Juravle, Casi Couture, Diana Caramaci, Jaisse, Jolidon, Nicoleta Negură, Seila Gurdal, StarShinerS și Studio Cabal.



*Super Model of the World * ~ Bianca Drăghiciu a defilat pe scena de la Summer Fashion Gala 2018 in colectiile brandurilor Diana Caramaci,si Studio Cabal Clothing. Bianca a fost aplaudata la scena deschisa de cei prezenti la evenimentul verii 2018.



La 9 ani avea deja propria emisiune de modă pentru copii – ”Fashion Kids”, cu care a fost premiata la mai multe Gale de televiziune din România, iar la varsta de 11 ani a câștigat “Super Model of the World”. Copilul minune al modei romanesti s-a transformat intr-o adolescenta de succes ce are deja o cariera la varsta la care alti tineri de varsta ei se joaca pe calculator. In prezent, la 13 ani, Bianca Drăghiciu este speranța podiumurilor de modă romanesti



O altă vedetă surpriză pe podium a fost prezentatoarea TV Anca Ciota, care a prezentat pentru designerul Ana Maria Saragia, în timp ce Livia Graur, de la Prima TV, a defilat pentru designerul Cătălina Juravle.



Colecția Annei Roman a adus pe podium de asemenea două personaje cunoscute în peisajul monden: Anda Călin și Alessia, iar Simona Pătruleasa a fost din nou alături de designerul Nicoleta Negură, ea fiind totodată și imaginea brandului.



O activare interesantă și unul dintre momentele surpriză ale serii l-a avut unul dintre sponsorii evenimentului, Belher, care a prezentat o colecție de peruci inedite!

Printre partenerii evenimentului s-au aflat Yofi Hair Academy, Domeniile Sâmburești sau Luxury Photo Video.