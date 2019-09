Brandul de modă Marc O'Polo deschide primul magazin propriu în România

Brandul de fashion Marc O'Polo a deschis astăzi primul magazin mond-brand din România, în cadrul centrului comercial Bucureşti Mall din Capitală. Acesta are o suprafaţă de 152 de metri pătraţi și este situat la parterul complexului comercial. Compania are peste 2.000 de magazine în 39 de ţări. Produsele au fost comercializate până acum pe piața autohtonă prin magazinele Peek & Cloppenburg.



Având sediul central în Munchen, Germania, Marc O'Polo are circa 1.800 de angajaţi şi a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 472 de milioane de euro. Brandul este prezent atât pe pieţele vestice, cât şi în Europa Centrală şi de Est şi în China.



AGERPRES