Cadoul pentru o echipa cu oameni deosebiti !

Inca din anii de studentie, imi doream foarte mult o firma a mea. Imi dadusem seama, in perioada cand facusem practica, prin anul III si anul IV de facultate, ca a munci, ca si angajat, nu este de mine. Imi doream sa am libertate si sa fiu propriul meu sef. Nici nu puteam sa imi inchipui cum ar fi ca altcineva sa gandeasca pentru mine si sa imi spuna ce sa fac.

Insa, dupa ce am absolvit, socoteala de acasa nu a fost intocmai cu cea din targ. Pentru ca nu aveam niciun ban, a trebuit, asa cu era de asteptat, sa ma angajez. Am avut job-uri pe care nu ma asteptam sa le am. Am fost, prima data, sofer la paine. Nu va puteti inchipui ce inseamna sa te scoli cu noaptea in cap, atunci cand nici cocosii nu canta, pentru a merge si a livra paine. Dupa ceva timp, am reusit sa ma angajez intr-un call center. Aici am cunoscut dispciplina la extrem. Nu conta ca ai absolvit si tu o facultate. Domnul sau doamna team leader, tipa la tine de parca culegeai bumbac pe plantatie. Nu am rezistat mai mult de 2 ani. Insa, partea buna a fost ca am muncit multe peste program, am luat multe bonusuri si am pus deoparte o suma frumusica.

In momentul in care am decis sa imi dau demisia din call center, le-am spus alor mei ca eu nu mai vreau sa fiu angajat si ca imi doresc sa imi deschid o firma a mea. Vazand ca rolul de angajat nu este de mine, ai mei au decis sa ma ajute cu suma lipsa pentru a-mi indeplini visul. Astfel, a luat nastere micuta mea firma de publicitate. Nu pot sa spun ca la inceput nu a fost greu. Nu ma cunostea nimeni si nu prea primeam comenzi. Pana cand, un amic, care avea o firma importanta in oras, si-a dorit ceva inedit pentru publicitate. Asa ca, impreuna cu singurii doi angajati pe care ii aveam, am deci sa il ajutam. Astfel au iesit niste logo-uri atat de frumoase incat, la scurt timp si la recomandarea amicului, comenzile au inceput sa curga.

Desi nu ma asteptam, in mai putin de 2 ani firma s-a marit considerabil si am decis sa trecem la un alt nivel: acela de a face spot-uri publicitare. Era cea mai mare provocare pentru noi. Am gasit oamenii potriviti pentru filmari si montaj si, cu cei care concepeau ideea spot-ului, am inclus si acest serviciu. Asa a iesit pe piata primul clip publicitar care a fost de un succes rasunator. Toate reusitele care au urmat, au inceput sa ne aduca faima si premii.

Ceea ce nu vom uita niciodata este prima gala de premiere pentru oamenii din publicitate. Am fost invitati pentru a ni se inmana un premiu important. Am intrebat daca este o tinuta obligatorie. Organizatorii au spus ca nu si ca ar fi indicat sa venim asa cum ne simtim noi cel mai bine. Vorbind cu colegii de echipa, am decis sa facem ceva care sa ne reprezinte. Eram foarte uniti si nu exista nicio decizie pe care sa o iau doar eu ca sef al firmei. Totul se facea impreuna si dupa discutii lungi, care durau pana ajungeam la un numitor comun. Le-am spus colegilor ca as vrea sa le comand tricouri personalizate cu mesaje. In ziua galei, ne-am echipat corespunzator, cu tricourile personalizate. Pot sa spun ca am fost deliciul serii si cei mai originali dintre premiatii galei.

