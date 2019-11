Black Friday 2019. Ce surprize pregătește WatchShop

Anul acesta, campania de Black Friday a magazinului de ceasuri WatchShop începe în seara zilei de joi, 14 Noiembrie 2019 și va ține până duminică seara, 17 Noiembrie 2019. WatchShop va avea o multitudine de oferte, unele schimbându-se chiar de mai multe ori în aceeași zi. Vom avea reduceri până la 99%, printre care și ceasuri la 1 RON! Pentru a putea prinde toate ofertele valabile în perioada menționată, noi recomandăm clienților abonarea la Newsletter-ul nostru și completarea chestionarului de pe site în cursul acestei săptămâni.

În 2018, WatchShop a avut vânzări de peste 400 000 RON în perioada Black Friday. În 2019, ne așteptăm să vindem cu cca. 10% - 15% mai mult comparativ cu anul precedent. În perioada Black Friday 2019 oferim reduceri de până la 99%, printre care ceasuri la 1 RON! Pe durata Black Friday, reducerile se schimbă, uneori chiar de mai multe ori în aceeași zi. Oferta este însă limitată pe stocul disponibil. De aceea, recomandăm clienților să își aleagă preferințele la produse din timp, să își creeze wishlist-uri, pentru a fi pregătiți încă din seara zilei de joi pentru a achiziționa cât mai rapid ceasurile dorite.

Campania de Black Friday WatchShop se va desfășura în mediul online & offline. WatchShop va avea aceleași reduceri atât online, pe site-ul watchshop.ro, cât și offline, în cele 2 magazine WatchShop - Str. Banu Manta, nr. 60 & Afi Palace Cotroceni, etaj 1, lângă scările de la patinoar.

În această perioadă, vor fi reduceri la toate brandurile din oferta WatchShop, peste 100 în acest moment. Printre brandurile de ceasuri originale prezente pe site-ul WatchShop.ro amintim Garmin, Tissot, Casio, precum și branduri pe care le aducem în exclusivitate în România: Ingersoll, Accurist, Sekonda și William S.

În fiecare an modelul care este cel mai vândut diferă. La Black Friday 2018, cel mai vândut a fost modelul Garmin Instinct . Anul acesta estimăm că unul din modelele brandului Sekonda va fi cel mai căutat & cumpărat.

De Black Friday, oamenii au un comportament diferit față de restul anului. Clienții cumpără mai ales în prima parte a zilei. Am observat că mulți clienți se loghează la 12 noaptea sau la 7 dimineața. De asemenea, unii clienți se hotărăsc să comande chiar înainte de prânz, în jurul orei 12:00 - 13:00. De Black Friday, valoarea medie a coșului de cumpărături este 500 de lei. Cu alte cuvinte, cu 10% peste coșul de cumpărături mediu anual. Astfel, observăm că de Black Friday oamenii cumpără ceasuri mai scumpe datorită reducerilor majore pe care le avem în această perioadă.

La WatchShop, numărul de produse comandate este scăzut, fiind în medie în jur de 1, 2 produse/comandă, iar de Black Friday numărul de produse este chiar mai redus cu aproape 5%. Acest lucru ne arată că în perioada aceasta, oamenii cumpără ceasuri mai mult pentru a le folosi direct și mai puțin pentru cadouri. În perioada Black Friday, majoritatea comenzilor au loc online (peste 90%). În jur de 12% din clienți preferă să vină să își ridice personal comanda din showroom-ul nostru. Din această cauză, în perioada Black Friday, WatchShop are un program special de lucru, showroom-ul fiind deschis și sâmbăta. Anul acesta, avem în premieră și magazinul din Afi Palace Cotroceni (la etaj, lângă scările de la patinoar) deschis tot weekend-ul de Black Friday. Astfel, le oferim clienților care cumpără online posibilitatea să își ridice comenzile și din această locație, atât sâmbătă, 16 noiembrie 2019, cât și duminică, 17 noiembrie, până la ora 22:00.

De Black Friday, predomină segmentul de audiență masculină - reprezentând 60% din numărul de comenzi. Întâlnim însă aceeași situație și în restul anului. În această perioadă, oamenii pot cumpăra ceasurile preferate, pentru care au așteptat & pe care le-au adăugat la wishlist-ul lor personal. De asemenea, clienții pot cumpăra ceasuri și pentru a le oferi cadou persoanelor dragi, întrucât intrăm deja în perioada cadourilor. Am observat că majoritatea clienților WatchShop achiziționează însă ceasuri pentru uz personal, fiind foarte puțini care cumpără din timp ceasuri pentru cadouri. Odată cu începutul lunii decembrie încep diverse promoții de Crăciun. Astfel, perioada propice pentru cumpărăturile de cadouri este prima jumătate a lunii Decembrie.

Despre WatchShop.ro, Expertul tau in ceasuri originale

WatchShop.ro este cel mai mare magazin online de ceasuri originale din România. WatchShop.ro are un portofoliu de peste 18.000 de modele disponibile, de la peste 100 de branduri renumite la nivel mondial, unele dintre ele importate în exclusivitate. WatchShop.ro oferă și service în garanție, dar și servicii post-garanție, iar perioada de retur a produselor este de 365 de zile de la achiziție, cea mai extinsă de pe piață. WatchShop.ro are si prezenta off-line prin intemediul celor doua magazine fizice in AFI Cotroceni, etaj 1 la scarile rulante de la patinoar si in Banu Manta nr 60, vis-a-vis de Primaria Sectorului 1. In 2019, WatchShop a castigat atat premiul 1 la categoria sa, cat si magazinul Experienced al anului la GPeC, gala premiilor industriei de e-commerce din Romania.