(P) Ceasul - cadoul perfect pentru barbatul care are de toate si nu-si doreste nimic

Pentru unii barbati, e usor sa cumperi un cadou potrivit. Le oferi un card cadou, o camasa sau o cravata si gata. Dar, ce faci atunci cand ai de pregatit un cadou pentru un barbat care are de toate si nu-si doreste nimic? Stii la ce ma refer: la acei barbati care au o gramada de cadouri nefolosite.

Scopul tau este sa eviti aceasta gramada si sa gasesti un cadou surprinzator si practic ce va starni interes.

De ce un ceas este cadoul perfect pentru barbatul care are de toate?

Barbatii de azi nu pot spune vreodata ca au prea multe ceasuri. Chiar daca au o colectie impresionanta la care tin, tu poti adauga o piesa deosebita, ceea ce e grozav. Pentru ca ceasurile se asorteaza tinutelor, barbatii le pot purta prin rotatie, fara a avea timp sa se plictiseasca de ele. Daca ii cunosti stilul, va fi usor sa-i alegi un ceas de care se va indragosti.

De exemplu, daca ii place sportul si adora sa petreaca timp in aer liber, poti sa te uiti in colectia de ceasuri barbatesti outdoor. Daca este tipul sofisticat, impecabil la birou, mereu imbracat la costum cu patru ace, atunci este evident ca ar trebui sa-i alegi o piesa din gama de ceasuri barbatesti elegante, lux sau fashion. In fine, daca cel pentru care cauti un cadou prefera tinutele casual, nu vei da gres cu un ceas care se incadreaza in acest stil (vezi ceasuri Fossil casual sau casual-sport).

Apoi, dincolo de a fi un accesoriu vestimentar esential pentru orice barbat ingrijit, ceasul este practic. Variantele de baza afiseaza ora, dar exista si ceasuri barbatesti multi-functii cum ar fi cele cu alarma, calendar, cronometru, cronograf, data, ziua saptamanii, tahometru, GPS sau dual time.

3 ceasuri Fossil pentru barbatul care nu-si doreste nimic

1. Ceasuri Fossil CHAPMAN FS5633

Acest ceas casual clasic este extrem de frumos si poate fi purtat alaturi de o multime de tinute. Are display analog, carcasa rotunda din otel inoxidabil si curea din piele maro. Afiseaza data si ziua saptamanii pe un cadran un pic retro, cu 3 subcadrane. Aspectul retro este subliniat si de cifrele romane care indica ora. Cu Fossil CHAPMAN mergi la sigur cand vrei sa faci un cadou semnificativ pentru un barbat care are totul.

2. Ceasuri Fossil FORRESTER ME3178 Automatic

Forrester este un ceas indraznet, cu mecanism la vedere in partea centrala. Acest lucru ii confera o aura fabuloasa, pe sufletul barbatului care are de toate. Model fashion casual, Forrester are carcasa din otel inoxidabil placat cu PVD, curea din piele maro si inchidere cu o catarama. Impresioneaza prin insertiile luminescente si mecanismul automatic cu 21 de rubine.

3. Ceasuri Fossil TOWNSMAN ME3181 Automatic

TOWNSMAN este o alta piesa din colectia semi-Skeleton care se bucura de o apreciere intensa. Cu puternice accente elegante, ceasul cu display analog si mecanism automatic, are carcasa din otel inoxidabil placat cu PVD, curea din piele maro, cusaturi decorative si afisare cu linii si cifre romane.