Ceasuri de dama. Afla ce branduri si stiluri sunt pe val in 2019

Fie ca esti in cautarea unui ceas de dama pentru ca simti nevoia sa te rasfeti, fie ca iti doresti o piesa deosebita pentru o prietena, exista foarte multe modele din care poti selecta. Dificultatile pot sa apara daca nu-ti faci un pic temele si dai buzna intr-un magazin online fara sa stii deloc ce cauti. Atunci sa nu te mire daca te vei gasi hoinarind printre sute de ceasuri originale, fermecata de tot ce se intampla in jurul tau virtual si tot mai indecisa.

Dupa ce vei constata ca ti-ai bucurat suficient ochii, pune piciorul in prag si stabileste niste prioritati. Ceasul perfect este cel care se potriveste stilului tau (cu exceptiile de rigoare cand esti dispusa pentru o schimbare radicala), garderobei, personalitatii tale, imprejurarilor in care intentionezi sa-l iei cu tine si efectului general pe care vrei sa-l obtii. Nu subestima niciodata puterea unui ceas.

Nu stiu ce parere ai despre ceasuri, dar aceste accesorii dedicate timpului nu sunt utile doar pentru a indica ora exacta. Ele au puterea de a sublinia bunul gust si imaginea purtatorului. Afiseaza un anumit statut material si social.

Niciodata piata ceasurilor de mana nu a fost mai bine inzestrata decat in zilele noastre. Ele vin sa adape fiecare gust in parte si e greu sa rezisti tentatiei de a deveni o fana infocata. Si pentru ca vorbeam de teme, iata cateva lucruri pe care trebuie sa le stii daca vrei sa alegi un ceas de dama in 2019 care sa ti se potriveasca intru totul.

Cum alegi un ceas de dama?

Cele mai bune ceasuri de dama sunt placate cu PVD care ajuta la pastrarea nuantei o perioada lunga de timp.



Exista trei mari categorii de ceasuri dama din care poti alege:

Ceasuri mecanice. Acestea au un mecanism intern sensibil la diferite influente. Principalul lor avantaj este faptul ca nu necesita schimbarea bateriilor. Ceasuri Quartz. Acestea fac fata schimbarilor bruste de temperatura si sunt rezistente la cateva picaturi de apa. Cele mai multe exemplare au preturi accesibile pentru ca miscarea quartz este relativ usor de construit. Ceasuri automatice. – sunt ceasurile cele mai prestigioase, un mecanism automatic fiind foarte apreciat de pasionatele de ceasuri.

In ceea ce priveste geamul cadranului, poti opta intre:

Sticla Sapphire - este una din cele mai bune variante pentru un ceas de dama. Safirul este recunoscut ca fiind o piatra pretioasa albastra rara. Cele mai multe doamne si domnisoare aleg un ceas cu geam din safir, pentru ca acesta rezista impotriva zgarieturilor.

Sticla minerala - acesta este un tip de cristal obtinut in conditii artificiale. Este foarte durabil fara a fi costisitor. Un astfel de geam este dificil de zgariat, dar totusi fragil si usor de spart. Il regasim la modelele mai scumpe de ceasuri de dama.

Din punct de vedere al materialului de constructie a corpului unui ceas de dama ieftin, si aici sunt mai multe variante. Unele din cele mai des intalnite materiale sunt:

Plasticul. Este o optiune de buget, se zgarie destul de usor si devine sensibil la temperaturi scazute. Unele din cele mai ieftine ceasuri de dama au corp din plastic.

Alama. Acesta este un metal accesibil care trebuie prelucrat suplimentar cu un invelis decorativ. In caz contrar, pe incheietura mainii vor ramane urme ce tradeaza oxidarea. Capacul din spate se fabrica din otel inoxidabil.

Otel inoxidabil. Ceasurile cu un corp din otel inoxidabil sunt foarte rezistente la uzura. Suprafata este predispusa la fine zgarieturi care pot fi indepartate prin proceduri speciale.

Titan. Acest material, de obicei gri, nu oxideaza si nici nu provoaca alergii. Gratie conductivitatii termice scazute, ceasul din titan este confortabil de purtat. Poate determina aparitia zgarieturilor la suprafata, in urma uzurii intense.

Aurul alb/ Paladium este folosit in constructia anumitor ceasuri de dama. Paladium este similar cu platina, dar are o greutate mai mica. Nu oxideaza si nu corodeaza, iar suprafata sa este foarte fina.

Ceramica. Este un material rezistent, din aliaj de titan-tungsten, care combate accidentele mecanice si aparitia zgarieturilor. Nu provoaca alergii si arata foarte rafinat. Chiar daca ceramica este destul de fragila, ramane o alegere destul de costisitoare.

Aurul. In mod evident un ceas de dama cu o carcasa din aur este pretios si unic. In prezent aurul este foarte cautat, in ciuda pretului sau.

Cum alegi cureaua sau bratara unui ceas de dama?

Ne-am ghidat dupa colectia de ceasuri de dama prezentata in magazinul online Watchshop.ro si am aflat urmatoarele optiuni principale:

Pielea - este eleganta si stilata, iar variantele sunt nenumarate in ceea ce priveste culoarea si textura. Deseori pielea este din aceeasi poveste cu chipul ceasului, completandu-l cu o nuanta similara. Piesele negre clasice accentuate cu elemente aurii ori argintii sunt intotdeauna la moda. Iar negrul se potriveste cu tot ceea ce vei purta.

Bratara metalica. Aceste bratari sunt mai formale si mai clasice. Transforma un ceas de dama intr-o bijuterie frumoasa, iar femeile speculeaza des acest lucru. Un alt avantaj este ca aceste bratari formate din elemente metalice imbinate se pot redimensiona pe incheietura mainii, pentru a se potrivi perfect.

Curea din silicon, plastic sau material textil. Acestea insotesc in general ceasurile de dama sport si casual - sport. Sunt suficient de robuste pentru a fi purtate outdoor. Unele modele se livreaza cu doua bratari diferite, astfel ca devin si mai versatile.

! Mic truc: Cand cauti un ceas pentru activitati sportive outdoor, alege o curea mai larga din material flexibil, care se dilata. Va fi mult mai confortabil de purtat.

Nu renunta la ceasul de care te indragostesti la prima vedere

Se spune ca femeile au un simt dezvoltat al intuitiei, iar daca acest lucru este adevarat ar trebui sa-ti stingi focul pasiunii si sa alegi ceasul care te captiveaza de prima data. Alegerea unui ceas este una foarte personala. Decide daca vei folosi ceasul pentru functionalitate sau pentru stil ... sau pentru ambele.

Bratarile din otel inoxidabil si curelele din piele sunt usor de intretinut si minunate daca iti doresti un aspect classy. Variantele colorate imprastie energie in jur; sunt sarea si piperul unui outfit altfel searbad. Fata rotunda, dreptunghiulara sau ovala - totul se reduce la gusturile personale. Dar daca se intampla sa simti o conexiune puternica vis-a-vis de un ceas pe care il vezi prima data, nu renunta asa usor la el.

Ce branduri de ceasuri de dama se poarta in 2019?

Fossil, Citizen, Tissot, Festina si Orient sunt printre cele mai in voga branduri de ceasuri de dama in 2019. Au un raport calitate - pret excelent, sunt versatile si contemporane, functionale si usor de incorporat intr-o tinuta, indiferent de efectul pe care doresc sa-l produca.

Ceasurile Tissot

Tissot este unul din cele mai influente si fiabile branduri de ceasuri de dama in 2019. Are origine elvetiana si o istorie care incepe in 1853 in orasul Le Lecol, cand Charles Felicien Tissot si fiul sau, Charles Emile Tissot au pus bazele unui mic atelier. Ulterior Charles Emil a inceput sa vanda ceasuri de buzunar in Rusia si in 1866 Tissot a devenit furnizorul oficial al ceasurilor de la Curtea Imperiala Rusa.

Azi compania produce accesorii de mana mecanice in combinatie cu elemente electronice. Gratie acestui detaliu, Tissot este unul din cele mai renumite branduri din lume. Calitatea elvetiana si succesul intentiei de a tine pasul cu vremurile, au ajutat Tissot sa ofere piese senzoriale inovatoare, modele clasice cu diamante si metale pretioase, colectii pentru anumite sporturi.

Principalele avantaje ale ceasurilor de dama Tissot sunt echipamentele ultra-moderne, materialele naturale, sticla protectiva foarte rezistenta, modelele contemporane, caracteristicile inovatoare si un mecanism extrem de precis.

Ceasuri de dama Fossil

Original din Statele Unite, Fossil este un indiciu al bunului gust. Mecanismul de inalta precizie, decorurile artistice, detaliile pretioase sunt toate elemente distinctive ale acestui brand. Compania produce piese de dama sport, casual si elegante. Foloseste preponderent otelul inoxidabil, pielea, otelul inoxidabil si otelul placat PVD.

Din 1984 stilistii Fossil lucreaza cu migala pentru a crea modele originale si de inspiratie. Fiecare milimetru este elaborat in amanunt: carcasa, cadran, curea si geam protectiv. Principalele avantaje ale ceasurilor de dama Fossil sunt calitatea garantata, carcasa rezistenta, gama variata, cadranele din sticla minerala, aspectul modern si recenziile excelente.

Concluzie:

Minimaliste si colorate. Elegante sau sport. Clasice, ticsite bine cu functionalitati sau chiar hibride. Cu bratara din piele, metalica, silicon sau textila. Mici si finute sau supradimensionate si indraznete. Da, cu siguranta ceasurile de dama au ajuns intr-un punct incredibil al vastitatii. Si asta ne place, pentru ca inca o data ceasurile demonstreaza ca nu sunt piese de incheietura plictisitoare. Sunt accesorii de finete ce au un cuvant cu greutate in compunerea unui outfit. Intre piata colosala a ceasurilor de dama moderne si obtinerea celor mai inspirate tinute vestimentare complete stau doar inspiratia si creativitatea ta.

Foto Shutterstock