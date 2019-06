Colecţia de lenjerie intimă a lui Kim Kardashian a stârnit critici în Japonia

Vedeta de televiziune din SUA, Kim Kardashian West, a cauzat o controversă în Japonia după ce şi-a numit colecţia de lenjerie intimă Kimono. Mai multe persoane au spus că vedeta nu are respect faţă de vestimentaţia tradiţională, scrie The Guardian.

Vedeta de televiziune şi-a prezentat noua colecţie pe Twitter, unde a menţionat că a lucrat la ea timp de un an. Lenjeria intimă a fost prezentată ca fiind o “soluţie pentru femeile care chiar muncesc”.

Noua colecţie a primit reacţii diverse, iar mai mulţi utilizatori de pe Twitter au folosit hastagul “#KimOhNo”.

“A fost în Japonia de mai multe ori. Sunt şocat. Nu are deloc respect”, a scris un utilizator din Japonia.

În japoneză, cuvântul “kimono” înseamnă “ceva de îmbrăcat”, în timp ce Kim Kardashian l-a folosit pentru a face referire la numele ei. Kim Kardashian nu a oferit un răspuns criticilor.

Nu toţi au văzut alegerea numelui ca fiind nepotrivită. Unii au spus că vedeta poate oferi o şansă vestimentaţiei tradiţionale pentru a creşte în popularitate.

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.



Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.



Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3