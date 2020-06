Cum îmbinăm stilul și eleganța cu pandemia

Lumea se reîntoarce la normalitate, după cea mai stresantă perioadă a istoriei recente, care a fost provocată de pandemie. Totuși, este foarte posibil să fim nevoiți să participăm la întruniri importante purtând mască de protecție, chiar și după această perioadă în care încă avem stare de alertă și reguli stricte de respectat. Pentru a veni în ajutorul celor care își doresc să-și păstreze stilul și să respecte regulile în același timp, creatorii de modă au adaptat noile colecții la problemele actuale și s-au gândit inclusiv la viitor. Astfel au apărut colecțiile care includ și modele de mască facială asortată la ținută. Larisa Lupoiu, fashion designer, a conceput astfel de colecții încă din perioada de lockdown, pentru a veni în întâmpinarea acestei noi nevoi.

Colecția „Adaptare”, lansată de Larisa Lupoiu, reprezentanta brandului Monarh Design, este exact așa cum spune denumirea: o reorientare în fashion, pentru a menține normalitatea și a respecta regulile, în același timp. „Este o perioadă cu multe încercări, o adevărată lecție de adaptare pentru toate domeniile. Pentru industria de producție textilă este un test de rezistență din două puncte de vedere: sunt cei care s-au adaptat și au pornit producția de măști, lucrând mai intens pentru a satisface cererea și sunt cei care nu au activitate deloc, fiind nevoiți să suspende activitatea. Am fost conștientă de la început că purtarea măștilor va deveni obligatorie și este o măsură care se va menține de acum încolo. Chiar dacă vom vorbi despre o simplă răceală, această practică va deveni necesară pentru protecția celor din jur contra virusurilor”, explică designerul Larisa Lupoiu. Colecția „Adaptare” a fost concepută mai ales pentru a le oferi oamenilor confortul unei situații de relaxare, astfel încât masca folosită în sistemul sanitar să nu streseze. „Am observat, în timp, un lucru important: cu cât oamenii sunt mai fericiți, cu atât se focusează mai puțin pe lucruri negative. Acesta este și obiectivul colecției: să te facă să conștientizezi pozitivul în fiecare situație, să apreciezi mai mult moda și să fii binedispus atunci când porți o creație vestimentară cu dichis”, mai spune designerul.

Începutul unui nou concept

Noua colecție Monarh are la bază o nevoie la care lumea fashion s-a adaptat chiar în perioada în care măștile medicale nu se puteau găsi pe piață, iar confecțiile au venit în ajutorul românilor, rezistând, astfel, pe piață, în perioada de criză, prin adaptarea la noua situație. „Împreună cu echipa, am decis să ne aliniem acestui trend global, în care focusul este pe calitate și comoditate. Mă aștept ca în următoarea perioadă focusul să fie pe haine casual, iar cu privire la ținutele de eveniment, cu siguranță, va exista cerere pentru rochii pentru un botez la picnic sau nunți pe malul mării, totul în aer liber, pentru a respecta noile măsuri. Creațiile noi sunt potrivite pentru street style și evenimente lejere. În această colecție am gândit câteva ținute care integrează masca textilă în styling-uri potrivite pentru birou, pentru street style și poate o cafea la o terasă”, explică reprezentanta Monarh. Măștile textile au multiple funcții: de protecție contra virusurilor, dar și un rol estetic, fiind un accesoriu ușor de integrat într-o ținută. Se pot spăla și refolosi și pot fi asortate cu bluza sau rochia. Practic, purtarea măștii este un trend global și masca ar putea rămâne un accesoriu obișnuit, care se va purta în perioadele de răceală și gripă. Se poartă o dată, după care se spală la 60 grade și se calcă cu abur, pentru o și mai bună dezinfectare.

Analiza generațiilor și a trendurilor inspiră designerul

Larisa Lupoiu este designer încă din 2012 și crede cu tărie că industria fashion are propria filosofie, pe care fiecare o percepe în funcție de gusturi, experiențe, cultură și viziune. Îndrăgostită de modă încă din copilărie, Larisa și-a dorit să transpună gingășia și frumusețea fluturilor în creații diafane, care să sugereze rafinament, libertate, feminitate și unicitate. Moda este pasiunea ei, transformată în business. Pe lângă brand-ul Monarh Design, Larisa este și producător în industria fashion, ceea ce îi validează abilitățile de antreprenor. În colecțiile sale, Larisa a punctat un obiectiv comun important, acela de a complimenta orice siluetă.

„Fiecare femeie este minunată în felul ei, iar o creație bine gândită trebuie să o avantajeze, să îi pună în valoare frumusețea, atributele ei forte. Monarh Design răspunde fiecărei provocări în materie de creații vestimentare”, spune Larisa Lupoiu. Monarh este definiția creațiilor vestimentare de designer, care corelează calitatea materialelor, croiul impecabil, finețea și eleganța pieselor, cu bucuria de a trăi momentul, de a te simți cât mai bine cu o creație special gândită pentru tine. „Denumirea Monarh are ca inspirație fluturele Monarh, datorită caracteristicilor sale fermecătoare. Deși are o durată de viață scurtă, fluturele uimește prin coloristica și prin delicatețea lui.

Caracteristicile Monarh Design sunt grația, calitatea, profesionalismul, promptitudinea și amabilitatea”, explică designerul. Cele mai apreciate colecții Monarh de până acum au fost Millenial Elegance, Millenial Butterfly, Black Angel Collection, Exotic Amazon, Colecția Monden. Larisa spune că se inspiră pentru colecțiile sale analizând generațiile pe care vrea să le îmbrace. Le găsește atribute comune și pe baza acestora își face o schiță a colecției. Tocmai de aceea, colecțiile sale transmit atenție pentru imaginea personală, libertate, încredere, independență, nevoia de a se simți fiecare în largul său, puterea unor decizii asumate și experiențe memorabile

Larisa Lupoiu s-a remarcat în cadrul unor prezentări internaționale de modă, precum Romanian Fashion Philosophy, Kasta Morelli, Serbia Fashion Week, Dubai Fashion Festival Awards, unde a câștigat premiul Best Collection în 2019.

Colecția de vară 2020 este gândită ca o lecție de adaptare și include street style și haine pentru evenimente relaxante: petreceri la picnic sau pe malul mării.