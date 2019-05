Cum să transformi o nevoie personală într-un business de succes

Afacerile de nişă, un segment nu foarte dezvoltat în România, se dovedesc a fi cheia succesului pentru mulţi antreprenori care pornesc pe acest drum. Ei vin pe piaţă cu ceva nou şi oferă clienţilor “altceva”, pentru că nişa este unul dintre principalii factori care fac diferenţa faţă de ceilalţi competitori.

În urmă cu opt ani, Claudia Ştirbei se confrunta cu o problemă pe care o întâmpină majoritatea femeilor însărcinate: vestimentaţia în perioada maternităţii. Pe măsură ce sarcina avansează şi au loc schimbările fizice, nevoile viitoarei mame se modifică de la lună la lună. Astăzi, tot mai multe femei aleg să se îngrijească de felul în care arată în timpul sarcinii, însă doar o parte dintre acestea sunt dispuse să investească în imaginea lor pe parcursul celor nouă luni. Pornind de la nevoia personală, Claudia, proaspătă mămică la vremea aceea, a realizat că există o cerere reală pe piaţă şi a lansat un magazin online cu haine pentru femeile însărcinate. “Maternitatea este o experienţă wow pentru ambii viitori părinţi. Sunt atât de multe schimbări şi la nivel psihic, dar şi fizic, încât este copleşitor la un moment dat. M-am gândit că aş putea să fac o schimbare măcar în zona esteticului pe perioada celor nouă luni de modificări ale femeii, dar care să aibă impact şi la nivel psihic… şi aşa a apărut conceptul Mama Boutique. Când afli că eşti însărcinată, dincolo de bucuria imensă, simţi că ai păşit pe un drum fără hartă şi că nimeni nu vorbeşte limba ta”, spune antreprenoarea.

Când nevoia te-nvaţă

Claudia a renunţat la munca din multinaţională şi a ales să înceapă o afacere pe cont propriu după ce a devenit mămică. “Mi-ar plăcea să încep cu o poveste legată de tabloul modelului meu de afaceri, să înşiruiesc pilonii de temelie ai business-ului pe care i-am gândit la început, însă varianta aceasta este valabilă după mai mulţi ani de încercări. Adevărul este că iniţial m-am aruncat cu capul înainte urmând un principiu basic: paşi mici - «baby steps». Aveam doar identificarea unei nevoi şi niciun pic de experienţă în a porni un business şi niciun fel de experienţă într-un domeniu care era foarte la început, online-ul. Mai aveam şi dorinţa de a crea, a livra şi a atrage valoare şi mai avem nişte bani, nu mulţi. Eram proaspătă mamă, timpul nu era o resursă forte, motiv pentru care am ales să încep cu un magazin online şi la sfaturile soţului. Magazinele online erau puţine, erau la început şi dacă acum lumea încă mai are reticenţe în ceea ce priveşte comenzile pe internet, imaginaţi-vă acum opt ani. Surpriza mea a fost să am comenzi de unde nici nu credeam că există internet prin ţară şi cumva am prins încredere că intuiţia mea a funcţionat, nevoia exista! Pentru promovare, organizam evenimente cu prezentări de modă cu femei însărcinate, la care invitam şi presa scrisă, şi televiziuni. Eram şi PR şi marketing, şi împachetam colete în acelaşi timp”, povesteşte Claudia.

Înainte de a începe aventura aceasta numită antreprenoriat, am avut un prim job excelent în turism extern, care mi-a oferit posibilitatea să călătoresc foarte mult şi să cunosc o mulţime de oameni din toate colţurile lumii. N-am avut deloc tangenţe cu mediul antreprenorial. Nici nu visam că am să fiu propriul meu manager, deşi toţi ar trebui să fim până într-un anumit punct. Claudia Ştirbei

Nouă luni în haine noi

Site-ul mamaboutique.ro a fost lansat în anul 2011 şi era axat doar pe produse pentru viitoarele mămici. Apoi a apărut şi versiunea pentru mobil, dar şi un showroom, iar în prezent comercializează pe lângă îmbrăcăminte pentru gravide şi articole pentru perioada postnatală, colecţii mama şi fiica, haine pentru alăptare şi bijuterii. La acestea se adaugă şi un blog plin cu sfaturi pentru perioada de maternitate şi pentru creşterea copilului. “Iniţial, Mama Boutique a pornit ca o platformă cu articole vestimentare pentru femei însărcinate şi, până anul trecut, aşa a fost. De un an, am deschis în Bucureşti un Concept Store, o locaţie premium care ne-a permis diversificarea gamei de produse. Avem o colecţie de lux cu rochii elegante pentru gravide, colecţia de coşuri pentru bebeluşi, articolele de modelare după naştere de calitate excelentă şi foarte multe alte produse care fac viaţa de proaspătă mamă mai uşoară şi mai frumoasă. Este greu de spus care sunt cele mai căutate sau vândute articole, având în vedere că nevoia, deşi comună, diferă de la femeie la femeie. Îmi place să spun că relaţia cu clientele noastre începe abia la finalizarea primei lor comenzi. De acolo începem să construim, ascultăm şi livrăm ceea ce au nevoie pentru satisfacerea acestora. Comunicarea cu clientele noastre şi ideea de a ne pune în slujba lor este parte din valorile companiei Mama Boutique.”

Business-ul, al treilea copil

Afacerea Mama Boutique a crescut de la an la an cu investiţii pe măsură. “De opt ani de zile investesc continuu, nu pot să spun când s-a amortizat invesţitia iniţială. Cifra de afaceri pe 2018 a fost de 140.000 euro. Este cel de-al treilea copil al meu! Toate momentele, de la primul an, până la momentul când se descurcă singur, sunt emoţionante. În aceşti şapte ani am crescut acest business singură, fără niciun angajat şi fiind proaspătă mamă, nu mi-am dedicat timpul şi concentrarea decât un număr limitat de ore pe zi. Încă fac asta!”, mai spune antreprenoarea. “Este într-adevăr o afacere de super nişă pentru că, dacă faci o analiză, realizezi că mă adresez unui segment de femei care la un moment dat face parte din targetul nostru, adică sunt însărcinate, însă doar o parte dintre acestea sunt dispuse să investească în imaginea lor pe parcursul celor nouă luni. Aş fi studiat piaţa, dacă era o piaţă de studiat. Am început business-ul acum opt ani de zile şi încă nu este dezvoltată suficient această zonă. Ne adresăm unui target în continuă schimbare. Perioada în care putem să fidelizăm clientele este destul de mică şi asta depinde extrem de mult de momentul sarcinii în care ne descoperă. Clientele sunt, în mare parte, viitoare mame cu un stil de viaţă foarte activ, iar 80% dintre acestea cumpără hainele pentru că merg la job până aproape de momentul naşterii. Sunt femei cu multă încredere în ele, dornice de lucruri şi experienţe de calitate. Motiv pentru care viziunea noastră este foarte clară - comunitatea Mama Boutique are nevoie nu numai de produse, dar şi de informaţie, educaţie şi servicii. Ceea ce avem în plan să realizăm.” Înainte de Mama Boutique, Claudia nu a avut nicio conexiune cu mediul de business. “Înainte de a începe aventura aceasta numită antreprenoriat, am avut un prim job excelent în turism extern, care mi-a oferit posibilitatea să călătoresc foarte mult şi să cunosc o mulţime de oameni din toate colţurile lumii. N-am avut deloc tangenţe cu mediul antreprenorial. Nici nu visam că am să fiu propriul meu manager, deşi toţi ar trebui să fim până într-un anumit punct.”

Dacă nu pui suflet şi nu ai trăit experienţa maternităţii să ştii ce au nevoie clientele, este dificil să supravieţuieşti cu tehnici şi reguli din cărţi de business.

Claudia Ştirbei

Un brand de încredere

Părerea clientelor este extrem de importantă, mai spune tânăra antreprenoare. “Faptul că eu pot să fiu un ghid de început pe acest drum, pentru mine înseamnă mai mult poate decât cifrele în sine. Relaţia noastră directă cu clientele Mama Boutique este un indicator atât de important, încât pot afirma că reprezintă un KPI al companiei. Este complicat să accepţi toate modificările din perioada sarcinii cu bucurie în orice moment. Şi asta din cauza designului hainelor, din cauza materialelor, din cauza accesibilităţii, convenienţei şi sunt sigură că dacă aş întreba o gravidă acum, mi-ar mai găsi câteva motive. Pentru că înţelegem perfect prin ce trec, nevoile, schimbările şi dorinţele pe care o femeie însărcinată le are, avem o misiune din a le împlini. Şi da, oferim consiliere şi la telefon, dar mai ales în Concept Store. O vizită de shopping one-to-one la noi durează minimum două ore. În aceşti ani am avut onoarea de a lucra cu o mulţime de persoane publice, care au încredere în brandul nostru şi pe care le-am ajutat să-şi păstreze stilul pe parcursul celor nouă luni de sarcină fără a face rabat de la calitate. Aproape toate persoanele publice care au fost însărcinate au trecut pragul Mama Boutique. De la cele din showbiz, până la femei de afaceri sau cele din politică. Încă de la început mi-am făcut un folder de e-mailuri, unde strângeam feedback-ul clientelor noastre şi de câte ori simţeam panică şi mă hotăram să redevin angajată, le citeam. Sunt confirmarea noastră că facem ce trebuie şi cum trebuie. De când există social media, este mult mai uşor ca toată lumea să vadă părerea clientelor despre produsele şi serviciile noastre.“ Produsele Mama Boutique sunt importate din Europa, pentru că în afara ţării noastre industria pentru articolele necesare perioadei maternităţii este foarte dezvoltată. Claudia mărturiseşte că i-ar plăcea enorm de mult să creeze o linie proprie de haine pentru gravide, însă… ”m-am lovit de manopera de calitate scăzută şi de cea mai mare provocare care a fost şi rămâne resursa umană”.