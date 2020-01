Cum sa va imbracati cu stil: reguli pe care orice barbat trebuie sa le cunoasca

Exista suficiente reguli in viata noastra de zi cu zi. Unele, insa, sunt acolo pentru a ne ajuta, precum regulile care guverneaza modul de a ne imbraca bine. Desigur, orice barbat sau femeie care are o opinie despre astfel de lucruri vorbeste din experienta personala si, fara indoiala, ceea ce functioneaza pentru unul nu functioneaza intotdeauna pentru altul; sau ceea ce functioneaza pentru unul este considerat prea banal sau prea avangardist de catre altul. Deci, atunci cand vine vorba de outfit, trebuie sa fie mereu respectate reguli cu valoarea nominala. Sunt sugestii solide si nu reprezinta ultimul cuvant despre stil.

Insa sfaturile bune nu trebuie sa fie batute in cuie si, deoarece imbracamintea barbateasca devine din ce in ce mai bogata si mai variata, din ce in ce mai experimentala si abundenta, din ce in ce mai constienta de tendinte, in momentele de confuzie si de indoiala de sine, poate ajuta un set de reguli sau parerea unui stilist.

Aceste „reguli” tind sa fie inradacinate in istorie - au functionat de generatii, deci ar putea fi presupus ca functioneaza bine si astazi. Si tind sa fie intemeiate, in mod atat de evident ca sunt adesea trecute cu vederea: o preferinta pentru o potrivire buna, calitate inalta, versatilitate, valoare buna, lipsa extremelor si pastrarea sobra a tinutei.

Cu siguranta, exista multe alte reguli decat cele ce sunt prezentate aici. Pana la urma, asta face parte din placerea imbracamintei, pe care nicio regula nu ar trebui sa o impiedice. Dar, aceste reguli au trecut testul timpului si, atunci cand sunt folosite impreuna, actioneaza ca un ghid sigur in privinta modului de a te imbraca bine azi.

1. Purtati un costum bine croit

Cheia succesului este un costum care arata bine. Daca cumparati un costum gata croit, concentrati-va pe potrivirea peste umeri, deoarece modificarea pieptului si a taliei nu este o munca relativ usoara. Fiti prudent cu privire la purtarea unui costum sezonier, cu exceptia cazului in care urmariti o schimbare de look totala pentru o perioada. Clasicul este cel mai bun si cel mai util - intunecat, cu doua butoane, cu un singur buzunar, moderat in detalii. Nu este plictisitor. Un costum este o uniforma. Ideea este sa ne gandim la acest costum ca la panza folosita pentru a construi diferite idei de individualitate. Este modul in care il purtati, nu eticheta din interior, care impresioneaza.

2. Luati in considerare camasa

Orice camasa pentru barbati poate fi facuta sa para scumpa daca este bine croita si calcata. Alegeti camasi intr-un stil mai clasic. Acestea sunt potrivite pentru orice ocazie. Daca preferati stilul clasic, evitati stilurile indraznete. Nu oricine poate purta o camasa cu imprimeuri mai avangardiste. Nu spunem ca aceste camasi nu sunt la moda si nu pot fi purtate. Insa, exista persoane si persoane. Cele cu imprimeu sunt potrivite doar in anumite situatii si nu la birou sau la ceremonii formale. Atentie! Camasa clasica se poarta la costum sau la orice tip de pantalon elegant, camasa cu imprimeu mai sofisticat este ideala pentru jeansi. Niciodata nu schimbati combinatiile!

3. Nu va feriti de culoare

Indiferent daca este vorba de haine casual sau de imbracaminte formala, bucurati-va de un pic de culoare. Cei mai multi barbati sunt speriati pe nedrept de acest lucru. Sunt intimidati de orice nu este bleumarin sau gri. Dar si culoarea poate fi atemporala. Un costum in nuante de albastru, verde, mustar si nuante mai stralucitoare ar trebui sa se regaseasca in tinuta dvs. Totusi, mergeti pe principiul “less is more”. Este nevoie doar de un pic de culoare, intr-o singura haina.

4. Aveti grija de aspectul dvs.

Este genul de sfat pe care vi l-ar putea oferi o mama. Utilizati umerase din lemn pentru camasi si suporturi speciale pentru pentru cei mai buni pantofi; costumul sa va fie curatat si calcat la dunga; spalati-va hainele in mod regulat si, in mod ideal, nu le uscati la uscator, ci in aer liber. Stabiliti un regim de ingrijire simplu al imbracamintei si incaltamintei. Anumite obiecte vestimentare trebuie duse doar la curatatorie.

5. Utilizati accesorizarea la minimum

Accesoriile precum cravatele si batistele de buzunar aduc individualitate hainelor clasice, dar fiti atenti la modul in care le folositi. Cel mai bine este sa le armonizati cu ceea ce purtati, alegand o culoare sau doua. Cand vine vorba de combinatii de camasi si cravate, purtati cravata sau batista de buzunar intr-o nuanta mai inchisa decat camasa. Si nu exagerati nici cu accesoriile - daca aveti indoieli, lasati doar un element. Aveti nevoie doar de un punct care sa atraga atentia.

6. Sa va cunoasteti ca pe propriul buzunar

Exista putine lucruri mai putin elegante decat un barbat imbracat, asa cum crede ca ar trebui sa se imbrace, decat asa cum simte cu adevarat. Bineinteles, exista anumite avertismente: nu exista premii pentru a va imbraca ca un clovn de rodeo, daca sunteti un tip amuzant. Dar orice purtati, trebuie sa detineti cu trup si suflet. Hainele sunt a doua piele si va caracterizeaza.

Alegeti haine cu stil in orice ocazie.