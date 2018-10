Cupio, perechea Deliei pentru o manichiură fără pereche

Mereu în centrul atenției și obișnuită să întoarcă privirile oriunde s-ar afla, Delia s-a remarcat de-a lungul timpului printr-un look nonconformist, dar impecabil. De la make-up și hair, până la stilul vestimentar ales și parfumul pe care îl poartă, artista exprimă feminitate, siguranță și foarte mult sex appeal. O atenție deosebită o acordă manichiurii și, începând cu această lună, Cupio este „responsabilul” de culorile seducătoare ale manichiurii Deliei. „Mâinile mele sunt mereu în centrul atenției, fie că sunt pe scenă, la televizor sau când cunosc oameni noi. Am curaj să ies din tipare și când vine vorba despre manichiură, iar produsele Cupio m-au convins prin culori senzaționale și rezistență în timp”, a declarat artista.

La rândul lor, reprezentanții Cupio spun că personalitatea artistei a fost cea care i-a convins că ea este cea mai potrivită să le pună brandul în valoare. „O admirăm foarte mult, este optimistă, glumeață, naturală, dar nu ai cum să nu observi că este și foarte îndrăzneață. Credem că fiecare clientă poate regăsi în Delia un model de urmat, nu doar în privința manichiurii, ci a întregului ei fel de a fi”, a declarat Răzvan Ștefănescu, fondator Cupio.

Gama Cupio To Go! este una de top, foarte populară în rândul profesioniștilor, care numără peste 300 de nuanțe. Orice femeie, oricât de pretențioasă ar fi atunci când vine vorba de manichiură, poate alege dintr-o varietate foarte generoasă de culori mate, glossy, thermo, chameleon sau metalice. Ojele semipermanente Cupio To Go! sunt de calitate superioară, asigură acoperirea perfectă atât a unghiilor naturale, cât și a celor artificiale, sunt ușor de aplicat și rezistă până la 3 – 4 săptămâni.