Din online în offline, business cu profit garantat

Afacerile românești în online sunt în plină ascensiune, dar când acestea se îmbină cu mediul offline, succesul este aproape garantat. Atunci când vine vorba de cumpărături, românii se informează din online,apoi decid să achiziționeze produsele respective din magazine. Videt.ro, unul dintre cei mai mari retaileri online de optică din România, a reușit să îmbine cu succes cele două medii, înregistrând o creștere de peste 40% după șase luni de la deschiderea unui showroom în Capitală. Piața online de optică din România este estimată la aproape 200 de milioane de euro și este în creștere, însă este abia la 20% din potențialul pe care îl poate atinge.

Alexandru Alecu a știut încă din școala generală că vrea să devină antreprenor, iar intuiția sa avea să se concretizeze în 2011, atunci când a lansat Videt.ro. La acea vreme, în România nu mai existau alte optici online, mulți ochelari și lentile se vindeau stradal, în spații fizice. Afacerea a început-o cu banii strânși din bursa de merit pe care o primea la facultate.

Start fără o nişă clară

“Am știut dintotdeauna că îmi doresc un business de e-commerce, însă nu aveam o nișă clară în minte. Făcând research, am văzut că în UK se vindeau ochelari online, în timp ce în România nu era niciun business care să facă acest lucru. Acesta a fost momentul de bingo pentru mine! Prin research am descoperit segmentul eyewear și am urmărit evoluția e-commerce în occident. Am avut norocul de a fi conectat cu oameni care m-au putut ajuta la partea de imagine într-un buget foarte mic pe vremea aceea. În paralel, eram înscris la masterul de Consultanță în Afaceri de la Universitatea din București. Cunoștințele din facultate nu au fost de ajuns, așa că în timpul liber am citit o mulțime de articole și cărți de business, din care am descoperit povești antreprenoriale de succes, dar și povești cu final mai puțin fericit, ce mi-au servit drept exemple pentru propriul business. Videt.ro a fost prima optică medicală din online-ul românesc. Pe scurt, primul loc de unde românii își puteau cumpăra ochelari sau lentile de contact online”, spune tânărul antreprenor.

Segmentul cu cerere mare

Pe măsură ce lucra la proiectul său, a descoperit că există o cerere mare și pentru lentile de contact medicale, așa că a decis să le includă în portofoliul de produse. “Am avut un configurator online de ochelari încă de la început, așa că prima comandă a fost de rame de ochelari de vedere cu lentile pentru ochelari. Acum, am dezvoltat și mai mult experiența cumpărătorului online de ochelari - practic poți vedea cum îți stă orice pereche de rame cu ajutorul unui virtual try on, sau “oglinzi virtuale”. Ulterior ne-am dezvoltat foarte mult pe partea de lentilele de contact medicale, pentru care am devenit magazinul cu cea mai mare ofertă în piață și cel mai bun timp de livrare. Deși lentilele reprezintă în continuare o parte foarte importantă a businessului Videt, în timp am estimat creșterea cifrei de afaceri mutând focusul către segmentul de ochelari de vedere și de soare”, mai spune Alexandru Alecu.

Mixul online-offline, rețetă de succes

Deși în online clientii cumpără mai ușor și adesea nefiltrat, antreprenorul spune că se resimte o lipsă de încredere în magazinele online dacă nu sunt susținute de o prezență offline reputabilă. Așa că la începutul anului a deschis un nou showroom în Capitală. “Un subiect care m-a preocupat foarte mult, încă de când am lansat businessul, este profitabilitatea unui spațiu offline, având în vedere că mentenanța online-ului este mai rentabilă.Noi am descoperit că eficiența în logistică poate să reducă mult din cheltuielile unui magazin online. Procesele din depozit trebuie să fie cât mai clare și automatizate, să existe proceduri, iar managementul stocurilor trebuie să fie foarte bun. În urma extinderii în spațiul offline, am inaugurat noul showroom din Calea Dorobanți, anterior având un showroom mai mic, ce funcționa foarte mult ca pick-up point în zona Obor. După aproape 6 luni de la deschiderea noului spațiu comercial, businessul are aproape 35% creștere față de primul trimestru și aproape 40% față de cifrele din 2018 ale aceluiași trimestru.10.000 de oameni au vizitat până acum showroom-ul, care are o suprafață de 150 de metri pătrați și un stoc în valoare de 130.000 euro. Pe lângă asta, noul showroom este un loc care îmbină stilul cu funcționalitatea. Este un loc în care clienții se simt bine, care să placă din toate punctele de vedere și care să-i inspire în alegerile lor de rame. Poți proba sute de ochelari și îți poți verifica gratuit dioptriile, poți face adaptarea la lentile de contact și poți beneficia de un consult oftalmologic gratuit de la medicii noștri specialiști. Am investit foarte mult în showroom și cred că astăzi este obligatorie prezența din piață, într-un spațiu fizic. Astfel, noul showroom din Calea Dorobanți este the go-to place, unde mediul online întâlnește experiența 3D din offline pentru segmentul rame de ochelari de vedere și de soare, dar și pentru lentile de contact”, mai spune antreprenorul.

Alexandru Alecu, fondator Videt

Abordarea mixtă dă rezultate. Având în vedere că stocul de ochelari de vedere și de soare a crescut în timp - de aproximativ 10 ori în ultimele 12 luni, un spațiu offline extins într-o zonă centrală a fost exact ceea ce avea nevoie businessul pentru a avea autoritate în piață.

Colaborări cu renume

În anul 2016, businessul Videt a primit un nou push când a intrat într-un proces de „merge and aquisition” cu grupul Alensa, o companie cehă care vinde dispozitive medicale în toate statele din Europa și care a dorit să colaboreze pe piața din România alături de un partener care cunoaște foarte bine piața locală. “Când am luat decizia de a colabora cu Alensa, am luat în calcul doi factori: unul a fost intuiția. Ne-am potrivit din punct de vedere al viziunii de business. Cel de-al doilea a fost strategic. Este bine să ai drept aliat un jucător european, cu un nivel puternic de negociere. Piața este fragmentată și în România este destul de mică, cea mai mică din toată Europa. Mai mult, platforma oferită de Alensa, atât prin partea de interfață pe care o văd clienții, cât și partea de back-end au ajutat la eficientizarea comenzilor și la oferirea unor servicii de înaltă calitate, într-un timp foarte scurt. Dacă unii competitori livrează anumite tipuri de lentile în 2-4 săptămâni, Videt le livrează în 3 zile în peste 90% din cazuri. Concret, parteneriatul s-a concretizat cu Alensa, care a cumpărat acțiunile asociaților, și Videt, care a cumpărat site-urile lor din România. În scurt timp vom extinde parteneriatul cu Luxottica, cel mai mare producător de ochelari de brand din lume. Astfel ne vom extinde selecția de branduri și mai mult cu ajutorul Luxottica”, dezvăluie antreprenorul.

Noua tehnologie

Alexandru Alecu plănuiește să mărească portofoliul online de produse cu mii de modele de ochelari de vedere și de soare noi, inclusiv o marcă privată pe segmentul lentilelor de ochelari de vedere, pe care speră să o lanseze până la finalul anului. “Odată cu deschiderea showroom-ului din Calea Dorobanților și cu adăugarea a mii de perechi de ochelari de vedere, cât și ochelari de soare, estimăm o creștere importantă a businessului per ansamblu, dar mai ales pe segmentul ochelarilor de vedere și de soare.” Iar în online, tehnologia va fi primordială.“Plănuim să credem mult în tehnologia de a proba ochelari online - chiar dacă și acum ne apropiem foarte mult de realitate cu acea “oglinda virtuală”, care îți permite să vezi exact cum ți-ar veni o pereche de ochelari. Vrem să perfecționăm și mai mult tehnologia ca să le oferim clienților o experiență de cumpărare cât mai plăcută. Softul nostru utilizează aceeași tehnologie pe care o folosesc și aplicații precum Snapchat, Instagram sau Facebook - realitatea augmentată care suprapune obiecte 3D peste imagini reale pentru a crea senzația că se află chiar în fața ta. Ne așteptăm ca tehnologia de AR (Augmented Reality) să ajute cifra de afaceri cu aproximativ 15%. “

Ce se poartă

Se pare că românii nu au renunțat pe deplin la obiceiul nesănătos de a-și cumpăra ochelari de vedere sau de soare de la tarabă. “Încă există dorința de a găsi ochelari, mai ales de soare, la prețuri foarte mici, de pe platforme neautorizate și care, în cele mai multe cazuri, rulează produse de calitate îndoielnică. În schimb, pentru cei care caută opțiuni accesibile, create la standarde foarte înalte, ramele Crulle - un brand creat de noi, sunt produsul care garantează calitate și protecție reală la preț foarte avantajos pentru mulți dintre clienții noștri. Pentru a combate comportamentul de “două la zece lei” specific tarabei, continuăm să facem campanii de informare, mai ales vara, pentru ca românii să achiziționeze ochelari de soare din optici, nu din magazine de modă sau de la metrou, care oferă produse fără protecția necesară vederii noastre”, adaugă tânărul. “Cele mai vândute produse de pe Videt.ro sunt lentilele de contact, pentru că sunt un tip de produs care poate fi schimbat zilnic, săptămânal sau lunar. Vânzările sunt constante pe acest segment, al lentilelor de vedere cu dioptrii. Pe segmentul ochelarii de soare, lunile de primăvară sunt cele mai bune pentru vânzări, iar trendurile în materie de stiluri de rame se schimbă anual. Începutul de an este un moment bun, în care comunicăm și noi trendurile și ne dotăm magazinul cu cele mai noi stiluri. Există totuși câteva modele bestseller care ramân în topul preferințelor românilor, cum ar fi ramele Ray Ban Wayfarer și rotunde, ochelarii de soare oversized de la Gucci sau ochelarii Polaroid, printre cei mai iubiți la capitolul protectie UV.”

În medie, românii au alocat anul acesta cu până la 100% mai mult pe cumpărarea ochelarilor de soare, de vedere și a altor dispozitive medicale față de anii precedenți. Anul acesta am înregistrat o creștere de aprox. 600% în rândul ochelarilor de vedere și 1000% la ramele de soare.