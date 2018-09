O piatra semipretioasa pentru fiecare !

bereta/Getty Images/iStockphoto gems gems

Am o familie foarte numeroasa. Am 3 surori, mama, tata, matusi, bunici, verisoare si verisori. In total suntem vreo 25 de membrii ai familiei. In momentul in care ne adunam la masa, pentru diverse evenimente sau in diferite ocazii, casa bunicilor, devine neincapatoare.

Din pacate, eu am fost nevoita sa plec, pentru o perioada, din tara, pentru a-mi continua studiile. Desi, studiul in strainatate a fost ceva inedit pentru mine, dorul de casa si de familie a fost imens. Eram obisnuita sa ma vad cu toti cei din familie macar odata pe luna. Acum, nu ii mai vazusem de vreo 2 ani, deoarece nu reusisem sa ma mai intorc in tara.

Pentru ca anul acesta am finalizat studiile, am hotarat sa ma intorc totusi acasa. Desigur, trebuia sa aduc cate un cadou pentru fiecare si asta era extrem de greu de realizat. Toti aveau personalitati diferite si gusturi diferite. Desi eram o familie, nu semanam deloc intre noi. Am inceput sa caut prin magazinele din orasul unde studiam cate ceva care sa fie potrivit pentru fiecare dintre membrii familiei. In afara de suveniruri, nu prea aveam ce sa cumpar. Sau, daca aveam, preturile erau exorbitante si nu imi puteam permite sa achizitionez lucruri pentru peste 20 de persoane. Asa ca am decis sa cumpar doar cateva suveniruri specifice locului in care stateam si in rest sa caut pe internet cadouri potrivite fiecarei personalitati sau, si mai bine, fiecarei zodii.

Tot cautand, am descoperit un site romanesc unde se comercializeaza pietre semipretioase. Este vorba despre e-crystals.com. Am fost impresionata, inca de la prima vizualizare a site-ului. Au foarte multe produse dar si extrem de multe informatii.

Asa am aflat, de exemplu, care sunt cele mai cautate pietre semipretioase. Se pare ca pietrele de culoare albastra, verde si neagra sunt printre preferatele clientilor site-ului si nu numai. Aceste culori au fascinat oamenii inca de pe timpul civilizatiilor babiloniene si egiptene. Acestia foloseau pietrele semipretioase si pretioase pentru absolut orice. Inclusiv pentru anumite terapii, fiind si acum vehiculata ideea ca acestea au anumite proprietati. Pietrele semipretioase sunt cunoscute si ca intrumente folosite de alchimisti, deoarece se credea ca u proprietati magice. In plus, fiecare zodie are piatra sau pietrele care le reprezinta.

Avand in familie membri pentru fiecare zodie in parte, am decis sa comand pietre specifice. Pentru Berbecii familiei, am comandat jasp. Aceasta este o piatra de culoare rosiatica. Este culoarea norocoasa a zodiei Berbec. De asemenea, am mai comandat si ametist, fiind o alta piatra specifica acestei zodii.

Pentru Tauri, am decis sa achizitionez agate si cuart roz. Cel din urma este o piatra a iubirii si aduce purtatorului fericire si impliniri de tot felul.

A venit si randul Gemenilor carora le-am cumparat granat si ochi de tigru. Ochiul de tigru este, de asemenea, si una din pietrele mele preferate. Este o piatra care ofera protectie, in special in timpul calatoriilor. Este piatra pentru persoanele curajoase, indraznete si carora nu le este frica de nou si necunoscut.

Racii din familie vor primi acvamarin si opal. Acvamarinul este o pitatra extrem de frumoasa, de culoare albastra, precum cerul. Cand am vazut-o, am ramas extrem de impresionata si am decis sa imi cumpar si eu asa ceva. Este piatra persoanelor care au o mare predilectie spre spiritualitate. Desi bunica mea nu e in zodia Rac, i-am luat si ei una pentru ca este foarte credincioasa si am zis ca i se potriveste de minune.

Leilor le-am comandat jad si chihlimbar, care sa se potriveasca personalitatii lor puternice si vulcanice. Jadul este piatra pe care imparatii din China si Japonia o foloseau cel mai des datorita proprietatilor magice pe care credeau ca aceasta le are.

Cei din Zodia Fecioara vor primi carneol si coral. Carneolul este piatra pentru cei creativi, curajosi si care au capacitati organizatorice.

Balantelor le-am luat ametrin care este piatra potrivita pentru a alunga toate energiile negative si a readuce pozitivismul in viata fiecaruia.

Scoprionilor le-am cumparat granat rosu ca sangele pentru ca rosul este culoarea acestei zodii. Este piatra potrivita pentru persoane energice asa cum sunt Scorpionii.

Sagetatorii vor primi zircon albastru care este piatra echilibrului in viata.

Capricornilor le-am comandat agat si onix. Onixul este piatra celor ambitiosi, care fac orice pentru a-si duce proiectele pana la capat. Este piatra ideala a Carpicornilor.

Varsatorii vor primi lapis lazului si obsidian, piatra celor intelepti. Iar Pestii, vor avea ca dar ametistul pentru persoanele visatoare si creative.

Am comandat bijuterii confectionate din aceste pietre. Pot sa spun ca efectul a fost unul extraordinar pentru ca toti cei din familie s-au bucurat enorm de cadourile primite.