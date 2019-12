O studentă la psihologie de 23 de ani din Jamaica este noua Miss World 2019

Jamaicana Toni-Ann Singh a fost încoronată Miss World 2019, în cadrul unei ceremonii desfăşurată sâmbătă seară la Londra, relatează AFP.



Tânăra jamaicană şi-a devansat colegele din Franţa şi India.



"Acestei fete din St. Thomas, din Jamaica şi tuturor fetelor din lume: Credeţi în voi înşivă. Să ştiţi că meritaţi şi că sunteţi capabile să vă îndepliniţi visele. Această coroană nu îmi aparţine, este a voastră. Aveţi un SCOP", a postat pe contul său de Twitter tânăra laureată.

She is your Miss World 2019: Miss Jamaica!!



TALENTED AND ALLURING! #MissWorld2019 #KatyWins10s #MissJamaica pic.twitter.com/N3bOfPozva