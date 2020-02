Oscar de la Renta și-a prezentat colecția toamnă-iarnă 2020 la Biblioteca Publică din New York

Casa de modă Oscar de la Renta şi-a prezentat colecţia toamnă-iarnă 2020 într-o defilare găzduită de Bibliotecă Publică din New York, pe acordurile coloanei sonore a filmului "Fantasia" (1940), de Walt Disney, în cadrul New York Fashion Week, relatează EFE.



Designerii Laura Kim şi Fernando Garcia, directorii de creaţie ai legendare case de modă, au instalat podiumul de defilare pe unul dintre culoarele înguste ale emblematicei clădiri din marmură albă, astfel încât materialele preţioase ale rochiilor aproape că au atins picioarele invitaţilor din primele rânduri.



Fideli moştenirii lăsate de regretatului creator de modă dominican Oscar de la Renta, decedat în 2014, cuplul de designeri a uimit mai ales cu ţintele haute-couture de seară: zeci de rochii maiestuoase care îmbrăcau siluetele feminine în materiale preţioase, precum catifeaua, ornate din belşug cu pene delicate, paiete şi incrustaţii metalice.



Top-modelul Bella Hadid a defilat în deschiderea şi la finalul prezentării care a început cu colecţia pret-a-porter: compleuri jachetă-pantalon, pulovere şi pardesie în croieli drepte, dar în culori vii, şi a continuat în ritm "crescendo" cu ţinute de ocazie care au îmbinat rochiile mini şi revelatoare cu cele lungi şi cu volum amplu.



Printre ţinutele care au atras atenţia s-au numărat: o rochie-tunică plisată de culoare bronz-metalizat cu un decolteu ornat cu pene, o rochie din paiete, care reproduce un motiv din "Noaptea înstelată" a lui Van Gogh, asortată cu o capă; sau o rochie neagră în multiple straturi, din tul, având brodate stele argintii.



A fost prezentată şi rochia purtată de actriţa Scarlett Johansson şi care a stârnit senzaţie la gala Oscar de duminică, dar în variantă neagră şi tivită cu catifea.



A fost remarcată şi diversitatea de pe podium: un manechin cu părul roşcat natural a purtat o rochie largă cu model floral pe fundal negru şi o trenă voluminoasă, iar un manechin cu văl din satin pe cap a prezentat un compleu/pantalon fucsia, asortat cu un pulover albastru-metalic.



Designerii au acordat o atenţie deosebită accesoriilor, de la mici borsete în formă de stea atârnate de brâu cu lanţuri fine la sandale minimaliste legate cu barete fine pe gleznă care lăsau la vedere întregul picior.



Pentru propunerile de zi sau office, designerii au mizat pe compleuri formate din jachetă şi pantalon sau fuste mini în nuanţe neutre şi imprimeuri florale, dar şi pe încălţări comode - cizme până la genunchi, cu talpă plată, iar ca accesorii, genţi rigide de formă rectangulară.



Mult aşteptata prezentare a firmei Oscar de la Renta, ultima din programul zilei de luni, a început pe o vreme ploioasă, dar s-a încheiat într-o atmosferă caldă, în care cei peste o mie de invitaţi au aplaudat-o frenetic, în încheierea show-ului, pe Bella Hadid, învăluită într-o capă maiestuoasă ornată cu pene.



În cea de-a treia zi a Săptămânii Modei de la New York au fost prezentate şi colecţiile altei case de modă cu origini latino-americane, legendara Carolina Herrera, precum şi ale altor mărci prestigioase precum Zimmerman, Anna Sui sau Proenza Schouler.

