(P) Cum schimbă pandemia nevoia de consum a românilor, în industria textilă

Centrele comerciale s-au închis în perioada stării de urgență, iar afacerile din industria textilă au trecut prin schimbări majore, de la concedieri, la șomaj tehnic și reorientarea liniei de producție către produse din sfera medicală. Cum se descurcă ateliere de creație vestimentară în prezent și cum s-a schimbat comportamentul de consum al clienților, aflăm de la Larisa Lupoiu, manager al unui atelier de producție vestimentară, Monarh Design.

Ce s-a schimbat în industria textilă în aceste săptămâni de pandemie?

Anul 2020 începuse promițător, cu o direcție bună, în care tot mai mulți producători din industria textilă au arătat interes spre o responsabilizare a producției. Noi am început o campanie prin care vrem să educăm publicul să adopte curentul slow fashion și să investească în haine de calitate, durabile în timp, în loc să cumpere sub impulsul trendurilor și sperăm ca publicul să fie receptiv acestui mesaj.

În aceste 9 săptămâni au crescut vânzările în online, dar s-a schimbat focusul. Clientele nu au mai manifestat interes pentru creații vestimentare de ocazie, ci s-au îndreptat spre haine casual și mai ales, spre seturile de măști textile pe care am început să le creăm încă de la începutul lunii martie. Am urmărit din luna februarie ce s-a întâmplat în alte țări și am anticipat această nevoie. Ne-am documentat cu privire la necesitatea unui material bun, a unui strat dublu care să asigure protecția și am început să comunicăm în ce fel protejează masca semi-facială.

Sper ca această practică să fie una des folosită în viitor; fiecare persoană care este răcită sau gripată trebuie, în primul rând, să îi protejeze pe cei din jur. Tot ce s-a întâmplat acum va avea urmări pe termen lung, multe domenii s-au adaptat în timp record și unele afaceri care nu foloseau atât de mult online-ul, au făcut această trecere în digital.

Este sustenabilă o afacere care educă publicul spre responsabilizare a consumului?

Da, disponibilitatea clientului de a privi achiziția drept o investiție pe termen mai lung de un sezon îi motivează decizia de a alege un produs de o calitate superioară, care are un preț mai mare. În felul acesta, în timp, ne susținem producând un număr mai mic de produse, dar care ne aduc veniturile necesare continuării business-ului și putem produce la un alt standard de calitate. Vrem ca oamenii să conștientizeze relația pe care o au cu hainele lor și să învețe să creeze ținute diverse prin styling, prin accesorizare.

O haină de calitate merită un loc în garderobă și să fie purtată în mod repetat, nu doar o dată sau de două ori. Chiar și marile vedete încurajează consumul responsabil și au început să promoveze ideea aceasta, că nu este rușinos să porți de mai multe ori aceeași rochie, chiar dacă este una de eveniment. Trebuie să depășim aceste preconcepții. Sunt dovada clară a faptului că, de-a lungul anilor, marketingul a încurajat consumul și acest curent fast fashion. Dar lucrul acesta dăunează în timp și mă aștept ca toată această perioadă de izolare să fi fost o serie de lecții, care ne vor face să acționăm cu mai multă înțelepciune.

Care sunt soluțiile de susținere a unui business în industria textilă?

Soluția este adaptarea. Este necesară o analiză în perspectivă a modului în care se vor întâmpla lucrurile, dar esențială este mobilizarea. Nu este suficient să ai idei, important este să anticipezi o nevoie a publicului pentru produse noi și să acționezi mai repede decât ceilalți. Astfel, ai posibilitatea să fii o marcă de referință în direcția nou creată. Când multe ateliere întrebau în online clienții dacă ar fi interesați de alternativa măștilor textile, noi produceam în serie și deja propuneam noi modele. Inițial am oferit modele moderne, pretabile ca accesoriu fashion adaptat perioadei, cu posibilitatea brodării unor mesaje, iar ulterior am gândit seturi mai mari, cu design simplu, pentru cei care nu caută să epateze și rezumă rolul acestor măști doar la protecție.

Soluțiile pe termen lung sunt digitalizarea și aici mă refer nu doar la prezența în online a brandurilor, ci și la implementarea și obișnuirea clienților cu plata cu cardul, direct în online, întrucât totul este securizat, iar plățile se efectuează cu maximul de siguranță.

Cum se raportează consumatorul la nevoia de articole vestimentare?

Există mai multe segmente de consumatori pe piața articolelor vestimentare. Toate acestea au de acum un numitor comun: posibilitatea de a achiziționa haine doar în online. Izolarea a condus, în mod evident, la reconsiderarea nevoii de achiziție a articolelor vestimentare. Clienții nu au mai avut o nevoie imediată pentru haine de eveniment sau de birou, iar comenzile din această sferă s-au datorat ofertelor atrăgătoare, care au motivat decizia de achiziție prin perspectiva unei nevoi viitoare.

Studiile de piață spun că shopping-ul online a înregistrat creșteri semnificative, de până la 40% pe segmentul de articole vestimentare și accesorii. De aici putem aprecia că în rândul consumatorilor s-a resimțit, mai ales în izolare, o satisfacție cu fiecare achiziție.

Care este nivelul cererii în materie de măști semi-faciale?

Odată ce dl. Raed Arafat a spus public că măștile textile sunt utile și oferă un grad de protecție dacă sunt corect utilizate, s-a simțit o creștere a comenzilor, ceea ce denotă gradul de credibilitate al acestor declarații oficiale. Până în prezent, am produs peste 30.000 măști, cu design pentru femei și pentru bărbați și suntem pregătiți să răspundem cererii din următoarea perioadă.

Care va fi situația în industria modei în următoarele 3, respectiv 6 luni?

Piața se va segmenta: vor fi consumatorii care, în apetența experienței cumpărăturilor în mod fizic vor merge în magazine și clienți reticenți, care vor opta, în continuare pentru cumpărăturile online. Cu siguranță, nefiind permise evenimentele, va exista o reorientare la nivel de producție. Noi ne-am pregătit cu ținute smart - casual, potrivite pentru street style, dar și pentru birou, păstrând nota feminității. Muncim intens și avem încredere că totul va fi bine!