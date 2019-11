(P) Pana la 90% discount de Black Friday la SomProduct! In mai putin de 5 zile incepe Black Friday la SomProduct! Nerabdatori?

Asteptarea aproape a luat sfarsit pentru ca in mai putin de 5 zile SomProduct da startul Black Friday, sarbatoarea reducerilor in care discounturile din acest an vor ajunge pana la 90%.

Acestia isi doresc sa iti ofere o experinta de neuitat asa ca s-au pregatit pana la ultimul detaliu astfel incat fiecare client sa beneficieze de reduceri si servicii de cea mai buna calitate.

Curios sa afli toate detaliile picante despre Black Friday 2019?

In noaptea magica dintre 14 si 15 noiembrie 2019, SomProduct da startul maratonului de cumparaturi cu preturi mici si discounturi mari, la peste 2000 de produse disponibile in stoc, cu livrare rapida, in urmatoarele zile dupa finalizarea campaniei de reduceri Black Friday.

Campania Black Friday 2019 de la SomProduct se va incheia in data de 17 noiembrie, la miezul noptii asa ca veti avea timp sa achizitionati produsele preferate in cele 3 zile de reduceri. Da, ai citit bine, doar 3 zile vei avea la dispozitie pentru a cumpara produsele care ti-au atras atentia asa ca, trebuie sa fii rapid.

Atentie, daca ti-ai pus la favorite un produs pe care doresti sa il achizitionezi la un pret mai bun, fii pe faza la startul campaniei si fii primul care il achizitioneaza pentru ca altfel s-ar putea sa fie altii care sa ti-o iau inainte pentru ca ofertele sunt disponibile in limita stocului din depozitul SomProduct. Iti recomandam sa survolezi site-ul pe categoria cu produsele favorite, sa le alegi si cand se da startul reducerilor sa fii pe faza pentru a putea achizitiona ce iti doresti.

Daca stocul produsului preferat s-a epuizat rapid, nu iti face probleme sunt mii de alte produse reduse cu pana la 90% dintre care poti alege ce ti se potriveste pentru ca SomProduct a facut o selectie speciala de produse pentru fiecare zona din casa la care se vor aplica discounturile generoase mentionate mai sus: dormitor, living, baie, bucatarie, camera copiilor, textile si decoratiuni pentru un Craciun perfect.

Vrei sa stii cateva dintre cele mai bune oferte?

Iti atasam cateva produse cu preturile speciale din Black Friday:

Alte beneficii pe care ti le punem la dispozitie de Black Friday:

Transport Gratuit

Facem cinste cu transportul pentru comenzile care depasesc pragul valoric de 149 lei si care se livreaza prin intermediul agentiei de curierat externalizat. Transportul dedicat cu masinile SomProduct va avea o taxa extra de 29.90 lei in Cluj si 69.90 lei in Bucuresti.

In cazul in care locatia de livrare se afla in afara rutei de livrare FanCourier, agentia de curierat poate percepe o taxa aditionala fixa/km.

Comenzi prioritare

Livrarea coletelor se va face in functie de ordinea cronologica a comenzilor plasate dupa inceperea campaniei de reduceri. Colegii din depozit se pregatesc pentru cea mai aglomerata perioada si au promis ca vor bea cate cafele sunt necesare pentru a fi in forma maxima pe toata durata evenimentului de Black Friday.

Consultanta specializata

Daca ai o nelamurire sau pur si simplu nu stii ce ti se potriveste, un consultant SomProduct te va asista si indruma in luarea celor mai bune decizii atunci cand faci o achizitie. Nu ezita, contacteaza-i pe specialistii SomProduct si bucura-te de cele mai bune decizii de cumparare in zilele de Black Friday.

Inscrie-te la evenimentul Black Friday si fii primul care descopera produsele premium reduse din oferta SomProduct: https://black-friday.somproduct.ro/

Fii pe faza, marile reduceri vor fi disponibile pe site in mai putin de 5 zile. Nu le rata!

AI NEVOIE DE AJUTOR SAU MAI MULTE INFORMATII?

Un consultant SomProduct este gata sa te ajute în luarea celor mai inspirate decizii.

Iti stam la dispozitie: