Piața de fashion din România a crescut cu 9% în acest an. Pepco, H&M și Zara, în top

Principalii retaileri de pe piaţa de fashion din România vor genera, în 2019, afaceri de peste 18,5 miliarde de lei, în creştere cu 9% faţă de anul anteror. Lider se preconizează a fi Pepco, cu o cifră de afaceri de peste 1,2 miliarde de lei, arată estimările Fashion Days.

Retailerul online prognozează că, în acest an, va intra, în premieră, în Top 10 naţional, cu afaceri de 320 de milioane de lei, comparativ cu 249 de milioane de lei, raportate în 2018.

"Încep prin a povesti puţin despre piaţa de fashion. E o piaţă în creştere, la fel ca toată piaţa de retail, în general. Euromonitor-ul (Euromonitor International, firmă de cercetare de piaţă) spunea că în România creşterea este de 7%, cea mai mare din UE, iar noi, Fashion Days, estimăm că piaţa de fashion creşte cu 9%, puţin peste această medie de 7%, în 2019. Avem o piaţă în care vin mai mulţi playeri atât focusaţi pe offline, cât şi cei care cer din online. Cu toţii avem nevoie de cât mai multe date şi noi încercăm să le oferim şi dacă încercăm noi, cu siguranţă vor încerca şi ceilalţi jucători, să fie la fel de transparenţi. Estimările noastre pentru 2019, de la toţi playerii, arată că Pepco este în momentul de faţă liderul de fashion în România. Au un grad foarte mare de extindere, cu 250 de magazine în toată ţara. Ei vor trece, probabil, în acest an, undeva de 1,2 miliarde de lei, cifră de afaceri. H&M probabil se va menţine pe locul II, la bătaie cu Zara. Anul trecut, Fashion Days nu era în Top 10, dar estimăm că, în acest an, vom intra în top, cu 320 de milioane de lei, cifră de afaceri", a menţionat Robert Berza, director general Fashion Days.



Fashion Days va derula campania Black Friday 2019 în perioada 13 - 15 noiembrie, atât pe aplicaţia mobilă, cât şi pe fashiondays.ro.

"Am decis să începem Black Friday în ziua de miercuri tocmai pentru a le putea livra clienţilor noştri comenzile în timpul cel mai scurt de până acum. Estimăm că vom preda curierilor aproape 40% dintre colete până vineri dimineaţa, iar în cazul produselor achiziţionate din Bucureşti şi Ilfov, primele comenzi vor fi livrate imediat după prânz, în easybox. Pentru a avea cât mai mulţi clienţi mulţumiţi de livrarea rapidă a produselor este important ca aceştia să îşi ridice cât mai repede coletele din easybox. În felul acesta, următorul client se va bucura, la rândul său, mai repede", a anunţat Berza.



Aproape 120.000 de produse vor fi predate curierilor pentru livrare până în seara zilei de 14 noiembrie.



Conform datelor companiei, 89% dintre români au cunoştinţă de evenimentul Black Friday, mai mult de jumătate dintre aceştia intenţionează să cumpere ceva în timpul campaniei, iar bugetul mediu alocat este de 2.048 de lei, cu 100 de lei mai mare decât în anul precedent.



În acest context, Fashion Days estimează o creştere de peste 50% a numărului de comenzi plasate pe parcursul acestui eveniment, în 2019, comparativ cu datele din 2018.

"Black Friday este o adevărată vânătoare pentru cele mai bune oferte; de aceea vrem să le oferim clienţilor destinaţia perfectă pentru cele mai bune dealuri, atât din punct de vedere al gamei de produse, dar şi al discounturilor si preţurilor. Am negociat o gamă largă de produse unice, special pentru acest eveniment, astfel că 85% din valoarea stocului va avea cele mai bune preţuri din an. Românii caută produse premium şi, în aceste zile, tot mai mulţi dintre ei şi le pot permite datorită discounturilor pe care le oferim", a spus şeful platformei online.



Printre brandurile cu cele mai mari discounturi de Black Friday se vor regăsi: Nike (până la -50%), UGG (până la -40%), Trespass (până la -80%), New Balance (până la -50%), Columbia (până la -60%), Liu Jo (până la -60%), Guess (până la -50%), Love Moschino (până la -65%), Michael Kors (până la -40%), Pepe Jeans London (până la -60%), Napapijri (până la -80%), Fossil (până la -60%), Levi's (până la -60%), Puma (până la -60%), Timberland (până la -65%), dar şi branduri aflate la prima apariţie în campania de reduceri, precum s.Oliver, Marc Jacobs, GAP şi Replay.



AGERPRES