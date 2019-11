(P) Reducerile continua in campania Cyber Week!

Exista oferte dupa Black Friday? Daca v-ati pus aceasta intrebare raspunsul este simplu!

Da, exista, in noua campanie de reduceri Cyber Week iar discounturile ajung pana la 80%.

La SomProduct veti gasi o varietate de produse pentru casa dumneavoastra iar ideea acestor reduceri este sa economisiti si sa redecorati intreaga casa.

Ce este nou in campania de Cyber Week?

Pe langa produse noi, incepand cu 18 noiembrie, SomProduct aduce in prim plan o saptamana de reduceri, cu produse de redecorare pentru orice interior, pregatite sa ajunga la dumneavoastra acasa in cel mai scurt timp posibil pentru ca toate au disponibilitate in stoc.

V-am captat atentia? Intrati si convingeti-va de oferta: https://www.somproduct.ro/cyber-week

Cyber Week a inceput azi, data de 18.11.2019 si se incheie duminica noaptea, in data de 24.11.2019.

Ofertele sunt disponibile in limita stocului asa ca trebuie sa te grabesti sa prinzi ofertele Cyber Week.

Alte beneficii:

1. Sansa de a achizitiona produsul preferat la super reduceri

2. Transport gratuit la comenzile de peste 149 lei

3. Suport din partea echipei SomProduct

4. Ai 7 zile la dispozitie sa iti achizitionezi produsul dorit

5.Livrarea comenzii inainte de sarbatori

6. Stocuri mari de produse cu livrare rapida

TRANSPORTUL ESTE GRATUIT

La comenzile cu valoare mai mare de 149 Lei in toate orasele din Romania. Se vor face livrari cu masinile SomProduct pe Cluj Napoca iar costurile de transport vor fi de 29,99 lei iar pe Bucuresti 69,99 lei.

Oferta va fi disponibila in limita stocului disponibil timp de 7 zile in shop-ul online www.somproduct.ro la cele mai mari categorii de produse: canapele, saltele, paturi, mese, scaune, lenjerii de pat, covoare decoratiuni de craciun, copii si multe alte decoratiuni interioare, in limita stocului disponibil.

AI NEVOIE DE AJUTOR SAU MAI MULTE INFORMATII?

Un consultant SomProduct este gata sa te ajute in luarea celor mai inspirate decizii.

Iti stam la dispozitie la numarul de telefon 0316 300 830, pe adresa de e-mail clienti@somproduct.ro sau te asteptam in showroom-uri sa testezi produsele preferat inainte de achizitionare.