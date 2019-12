Revelion si Craciun - ce fel de incaltaminte purtam acest an?

Ziua Craciunului este una dintre cele mai asteptate sarbatori din intregul calendar crestin. Oamenii din intreaga lume asteapta cu nerabdare ziua aceasta si toti incearca sa fie mai buni. Cand ne gandim la Craciun, ne ducem automat cu gandul la cadouri, traditii si nu in ultimul rand, la familie. Aceasta sarbatoare ne aduce impreuna macar o data pe an, iar oamenii plecati in strainatate fac tot posibilul sa nu lipseasca de la masa in familie. De aceea vedem atatea cozi interminabile pe aeroporturi sau la vama. Toti vor sa fie cu cei dragi in aceasta zi speciala.

Aceasta zi speciala este una in care ne dorim sa aratam splendid, iar hainele sa ne puna in evidenta calitatile. Se stie deja ca pentru Craciun este nu indicat sa alegem culorile rosu, alb si verde, dar despre Revelion ce stim? Revelionul sau noaptea dintre ani se petrece de obicei cu cei dragi, dar nu neaparat cu familia extinsa. Partenerul de viata este uneori de ajuns. Nu exista mari traditii legate de Revelion, dar unii oameni spun ca nu este indicat sa porti negru, ci culori vesele si lenjerie rosie pentru a avea noroc in noul an.

De aceea, hainele sunt mai usor de ales decat incaltamintea. Uneori o rochie festiva este tot ce avem nevoie, dar in picioare ce purtam? Cand alegem incaltamintea trebuie sa tinem cont de faptul ca sezonul rece este unul capricios in care trebuie sa tinem cont in primul rand de conditiile meteorologice si mai apoi de designul incaltamintei. Utilul intotdeauna inaintea practicului. In continuare vom vorbi despre cateva sugestii de incaltaminte potrivite atat pentru Craciun, cat si pentru Revelion.

Ghetele cu talpa ortopedica

Craciunul este pentru unii o perioada stresanta datorita faptului ca trebuie sa alerge dupa cadouri pentru intreaga familie. Mai mult, femeile stiu cel mai bine ce inseamna o durere puternica de picioare datorita unei perechi de cizme sau ghete incomode. Pentru acele zile aglomerate cand suntem nevoite sa stam mult timp in picioare si sa mergem pe jos distante mari, ghetele cu o talpa ortopedica imbina perfect utilul cu esteticul. Acest model de ghete poate fi atat feminin, cat si elegant daca este purtat la haine feminine cum ar fi rochii sau fuste de iarna.

Ghetele metalizate

Poate ghetele nu sunt prima alegere a fashionistelor, dar cand le adaugi un strop de nuanta metalizata, brusc devin. Ele pot infrumuseta orice tinuta monocroma si pot scoate din anonimat o tinuta all black. Desi culorile Craciunului sunt albul, rosul, verdele, negrul isi poate gasi usor locul atunci cand ghetele sunt cele care ies in evidenta. Nuanta metalica inspira o anumita doza de nonconformism si implicit unicitate.

Ghetele rock

Craciunul este o sarbatoare de familie, dar uneori simtim nevoia sa stam cu prietenii. Este normal sa vrem sa adoptam un stil agreat de acestia, asa ca un plus de rock nu poate strica. Nu trebuie sa asculti rock pentru a purta ghete rock. Acestea sunt comode, lejere si se potrivesc perfect unei tinute iesite din comun. Tocurile mari patrate ca de bocanc sau din contra, lipsa cotului ofera femeii o stabilitate de invidiat. La final de zi nu se va plange de dureri de picioare chiar daca a mers pe jos cu orele. Capsele, sireturile, micile accesorii rock nu fac decat sa atraga atentia asupra picioarelor noastre si asta nu este un lucru neaparat rau. Chiar si o tinuta feminina poate fi pusa in evidenta de o pereche de ghete rock. Folosind contrastul simultan rochia pune in evidente ghetele rock si ghetele rock pun in evidenta rochia.

Botinele

Desi temperaturile sunt scazute, vremea nu este buna, iar noi am prefera sa nu mai iesim din casa unde este cald si bine, uneori trebuie sa o facem si vrem sa o facem cu stil. Pentru acele ocazii, botinele sunt alegerea ideala daca vrem sa aratam elegante si cochete. Orice tinuta, office sau casual, va fi infrumusetata si indulcita cu o pereche de botine cu toc. Acestea vor atrage privirile curiosilor si pot starni admiratia sau invidia altor femei. O combinatie irezistibila a acestei ierni ce vrea sa vina este reprezentata de tinutele in combinatia alb-albastru.

Cizmele lungi peste genunchi

Nu exista femeie careia sa nu ii placa o pereche de cizme, iar cizmele peste genunchi sunt cele mai sexy dintre toate. Emanand feminitate si sex appeal prin toti porii, aceste cizme pot transforma orice silueta in femeia fatala. Ne putem juca purtand rochite scurte si dres colorat, pulovere lungi si colanti sau fustite colorate si cizme lungi peste genunchi. In orice tinuta cizmele vor iesi in evidenta. De retinut faptul ca o combinatie dezastruoasa este sa purtam cizme lungi peste genunchi cu pantaloni evazati sau largi. Cizmele peste genunchi au scopul de a pune in evidenta coapsele si in general formele unei femei, nu de a le ascunde.

Cum ne alegem incaltamintea?

Ei bine, incaltamintea trebuie potrivita cu restul outfitului si in general cu ocazia sau evenimentul la care vom participa. Este normal sa aparem la o petrecere office imbracate office si la o cina casual imbracate casual. Ar fi ridicol sa aparem overdressed la o intalnire sau petrecere. In functie de unde mergem, cu cine ne vom petrece timpul, ce vom face si care este scopul acelei intalniri ne putem alege tinuta. Atat incaltamintea, cat si imbracamintea potrivita trebuie sa imbine perfect utilul cu esteticul oferindu-ne ocazia sa ne punem atuurile in evidenta si in general sa ne simtim bine in pielea noastra.

