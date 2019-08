S-a lansat o colecție exclusivistă Barbie. Este inspirată din ținutele filmului original "Star Wars"

Celebra păpuşă Barbie a fost prezentată pe 13 august într-o nouă colecţie, inspirată din estetica filmelor "Star Wars". Ținutele amintesc de robotul R2-D2, prinţesa Leia, sau Darth Vader. Aceasta se adresează colecționarilor, costă 100 de dolari bucata și are un trusou exclusivist în funcție de personajul pe care îl reprezintă. Fiecare păpușă este însoțită de un certificat de autenticitate. Costumele sunt inspirate din filmul original din 1977 și sunt disponibile în ediție limitată, după cum a anunțat compania de jucării Mattel pe Twitter.

Păpuşa inspirată din silueta şi armura Sith purtată de Darth Vader este îmbrăcată în negru din cap până în picioare, cu detalii metalice, poartă ochelari cu lentile negre, o capă lungă şi cizme lungi din piele. Cea care aminteşte de robotul R2-D2 are părul lung şi albastru şi poartă un costum cu motive geometrice din două piese, cu fustă gogoşar şi cizme lungi în acelaşi imprimeu alb - gri, în contrast cu ciorapii aurii. Jacheta este inspirată din carcasa robotului, având inclusiv "ochiul radar" de culoare roşie. Originală este şi păpuşa inspirată din prinţesa Leia cu părul împletit, dar cu o ţinută mai stilizată, o rochie maxi vaporoasă până la glezne, cu mâneci lungi şi încinsă la mijloc cu o curea argintie. Aceasta vine însoţită de o gamă de bijuterii, un portofel, sandale cu toc şi barete legate pe picior în stil roman.



Noua colecţie a fost lansată odată cu începerea numărătorii inverse până la premiera noului lungmetraj din seria "Star Wars - Episode IX: The Rise Of Skywalker", care va avea premiera pe 20 decembrie.

