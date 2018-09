Săptămâna modei la New York - Tom Ford prezintă o colecţie dominată de stilul clasic

Designerul american Tom Ford a inaugurat joi Săptămâna modei de la New York cu prezentarea noii sale colecţii de primăvară-vară, dominată de o revenire la stilul clasic, cu ţinute feminine mini, combinate cu dantelă, franjuri şi pene, relatează EFE.



Anul acesta, creatorul de modă a optat pentru fuste strâmte, scurte până la jumătatea gambei, tivite cu dantelă neagră, albă, bej şi gri şi completate de pantofi eleganţi cu vârful ascuţit.



Pentru ţinutele de zi, Tom Ford propune fuste combinate cu pulovere pe gât, maiouri cu bretele, bluze romantice din dantelă transparentă şi topuri din imitaţie de piele de crocodil.



Acelaşi material l-a folosit şi pentru jachetele sport, ample sau strânse în talie, precum şi la numeroase accesorii, genţi şi terminaţiile mânecilor. Laitmotivul colecţiei realizate de Tom Ford a fost baticul purtat pe cap de top-modele, în culoarea pământului şi legat la spate, lăsând la vedere un coc delicat.



Discreţia şi eleganţa s-au făcut remarcate şi în privinţa machiajului sobru şi natural, cu ruj de buze în culori neutre şi fard de pleoape în tonuri de maro sau gri şi pomeţii bine definiţi.



Pentru seară, casa de modă americană a optat pentru libertatea de mişcare, cu mantouri ample şi veste negre ornate cu pene, purtate cu rochii şi fuste terminate cu franjuri în alb, gri şi maro. Clasicele trenciuri şi-au găsit loc pe pasarelă în negru şi bej, precum şi saharienele, în culori satinate şi ajustate pe talie.



La prezentarea acestei colecţii au participat top-modele de renume, precum Gigi Hadid, care a încheiat parada cu o rochie lungă ajustată pe corp din piele şi decolteu adânc, combinat cu o capă semi-transparentă în acelaşi ton.



A defilat şi fiica supermodelului Cindy Crawford, Kaia Kerber, care a optat pentru un look gri, alcătuit dintr-o fustă cu franjuri combinată cu un corset din piele de crocodil şi jachetă din acelaşi material.



Pentru bărbaţi, designerul american a propus costume clasice cu cravată, o notă modernă fiind saharienele în culori metalizate cu imprimeuri animaliere, purtate cu pantaloni drepţi negri şi cămăşi albe imaculate.



Materialul bluejeans, care a împlinit recent 57 de ani, a fost o altă propunere a creatorului de modă Tom Ford, care şi-a prezentat colecţia în clădirea Armory de pe Park Avenue, inaugurând noua ediţie a New York Fashion Week, care se desfăşoară în perioada 6 - 12 septembrie.



La prezentarea colecţiei a asistat şi celebra Anna Wintour, editorul-şef al revistei Vogue, care a stat chiar în primul rând alături de actorul Tom Hanks şi de soţia acestuia, Rita Wilson. Nu au vrut să rateze show-ul nici cântăreaţa de rap Cardi B, Paris Jackson - fiica lui Michael Jackson - şi top-modelul brazilian Adriana Lima.

AGERPRES