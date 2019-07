Top 10 cele mai scumpe ceasuri din lume

Oricine poate cumpăra din magazine ceasuri de mână premium, la prețuri de sute de euro, chiar și peste o mie de euro. Ceasurile care depășesc aceste valori intră de obicei deja într-o categorie separată, a ceasurilor de lux. Aici nu mai există limite, se poate merge oricât de mult. Când vorbim despre ceasuri de mână în ediție limitată, chiar unicat, semnate de designeri celebri, prețurile capătă valori incredibil de mari. Când se adaugă diamante extrem de valoroase, piesele merg spre valori record.

Care sunt cele mai scumpe 10 ceasuri din lume, în acest moment? Conform datelor disponibile pe internet, există ceasuri ce sunt adevărate opere de artă cu valori uriașe. Astfel de ceasuri de mână includ diamante, aur alb, platină, dar și safire și chiar fragmente de... meteoriți! Evident, mecanismele sunt și ele valoroase, de o calitate desăvârșită, însă valoarea este dată de materialele exclusiviste și de finisaje.

Graff Diamonds Hallucination este cel mai scump ceas din lume și costă 55 de milioane de dolari, conform publicației Top Expensive. Este în sine o bijuterie colorată, cu pietre prețioase pe toată suprafața brățării și a cadranului. Este o bijuterie fantastică, o explozie de culoare demnă de un astfel de record absolut. Pe locul al doilea în acest inedit top se află creația Graff Diamonds The Fascination, cu o valoare de 40 de milioane de dolari. Piesa este diferită, ceva mai sobră, mai elegantă, dar plină de asemenea de diamante deosebite. Ceasul are 152,96 de carate de diamante albe, inclusiv un diamant extrem de rar, foarte bine tăiat, care are 38,13 caracte, diamant clasa D. Totul este pus în valoare de artiștii implicați în acest proces de creație.

Un alt ceas extrem de valoros este Patek Philippe Henry Graves Supercomplication, cu o valoare de 24 de milioane de dolari. Avem astfel în prim-plan celebrul nume Patek Philippe, un brand de top pe segmentul ceasurilor de lux. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication este unul dintre cele mai complexe ceasuri mecanice de buzunar create vreodată. Evident, ceasul este din aur de 18 karate, dar în acest caz nu atât materialele fac prețul enorm, ci complexitatea ceasului în sine, o piesă demnă de maeștri. Ceasul are și istorie - a fost livrat în anul 1933, după 3 ani de proiectare și 5 ani de fabricație (manufactură, desigur). Cu 24 de funcții diferite, acest ceas a fost cel mai complex pentru următoarele 5 decenii. Valoarea de 24 de milioane de dolari a fost validată la o licitație în anul 2014. Inițial, ceasul a costat 15.000 de dolari (sau aprox. 200.000 de dolari la valoarea actuală a acestei valute).

Lansat de Jacob & Co. în anul 2015, ceasul Jacob & Co. Billionaire impresionează prin diamantele pe care le înglobează. Designul este unul aparte, curajos, ceea ce face ceasul unic și la nivel estetic. Modelul Stainless Steel Patek Philippe Ref. 1518 este un ceas de mână care și-a câștigat locul în clasament în anul 2016, în urma unei licitații desfășurate la Geneva. Spre deosebire de alte ceasuri din acest top, modelul de la Patek Philippe este un ceas de mână cu aspect clasic, cu sistem cronograf, un model masculin elegant și rafinat.

Clasamentul celor mai scumpe ceasuri continuă cu alte piese incredibile: Hublot Big Bang - 5 milioane de dolari; Louis Moinet Meteoris - 4,6 milioane de dolari; Breguet Antique Number 2667 - 4,5 milioane de dolari; Rolex Daytona Ref. 6263 Oyster Albino - 4 milioane de dolari și Franck Muller Aeternitas Mega 4 - 2,7 milioane de dolari.

Desigur, nu toată lumea își poate permite să cumpere astfel de modele de ceasuri, însă există și variante foarte bune în ceea ce privește raportul calitate / preț, asa cum sunt aceste modele de ceasuri bărbătești și ceasuri de damă disponibile chiar la comandă online. Depinde de fiecare dacă își dorește ceasuri uzuale, ca accesorii, ori ceasuri - bijuterii, mai degrabă o formă de investiție.