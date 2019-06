Top 5 ceasuri de buget pe care poti sa le cumperi acum

Adevarul este ca nu toata lumea isi permite sa cumpere un ceas de lux de 2000 de euro sau chiar 2000 de lei. Dar din fericire, stilul nu depinde intotdeauna de banii din contul bancar. De aceea, azi vom trece in revista cateva ceasuri grozave cu preturi extrem de atragatoare.

1. Ceasuri dama si barbatesti Casio

De la lejer sport la business formal, Casio acopera toate segmentele dintre aceste limite stilistice. Unele din cele mai ieftine ceasuri originale Casio au preturi incepand de la 70 lei, iar acest lucru iti da tie prilejul de a-ti extinde colectia de accesorii dupa bunul plac. Retine ca acest brand este foarte safe mai ales cand vorbim despre ceasurile sport. Majoritatea pieselor Casio sunt robuste, iar daca esti in cautarea unui ceas sport decent, orice model din aceasta gama de pret reprezinta o investitie solida. In acelasi timp, colectia clasica a celor de la Casio reprezinta o investitie foarte buna atunci cand vine vorba de raportul calitate-pret.

2. Ceasuri dama si barbatesti Fossil

Iata un brand in mare voga la ora actuala. Mergi la restaurant, te ciocnesti de cineva in metrou, la birou, la cursuri sau in club - peste tot poti sa remarci un accesoriu de mana Fossil, purtat cu mandrie. Iar acest lucru nu e de mirare, avand in vedere caracteristicile superbe ale brandului Fossil. Sunt ceasuri la moda si permit o accesorizare flexibila. Cele mai scumpe exemplare de ceasuri originale Fossil pot fi in jur de 1000 de lei, dar daca bugetul tau este undeva pe la 300 - 400 de lei, cu siguranta vei gasi ceva care sa te avantajeze. In ziua de azi, purtarea unui ceas Fossil este un statement, iar in magazine poti gasi o gama foarte variata de ceasuri Fossil.

3. Ceasuri Sekonda

Pe primul loc in UK de peste 40 de ani, Sekonda continua sa-si mentina o cota de piata foarte mare gratie ceasurilor bine lucrate, oferite la preturi accesibile. Watchshop.ro este importatorul oficial al ceasurilor Sekonda in Romania si ofera nu mai putin de 300 de modele de ceasuri de dama si barbatesti inscriptionate de acest brand, preturile pornind de la 190 de lei si ajungand pana la maxim 600 de lei.

4. Ceasurile Swatch

Este foarte usor sa te indragostesti de ceasurile propuse de Swatch pentru ca ele atrag prin culoare, vivacitate, energie si ergonomie. Swatch pune accent pe ceasuri lejere, realizate deseori din plastic nuantat, perfecte pentru a fi purtate in sezonul de vara. Cu un background Swiss Made care ii face cinste, ceasurile Swatch au preturi incepand de la 250 - 300 de lei.

5. Ceasuri dama si barbatesti Citizen

Brand cu notorietate mondiala si istoric bogat, Citizen include in portofoliul sau ceasuri de calitate la preturi placute buzunarului, care iau startul undeva la 300 de lei. Unde mai pui si faptul ca cele mai multe ceasuri Citizen vin cu mecanism Eco-Drive, te poti asigura de faptul ca ai reusit o afacere foarte buna prin achizitionarea unui ceas Citizen.

Ti-e greu sa te hotarasti la un singur ceas scump de lux? Avem solutia: cumpara-ti mai multe ceasuri cu buget rezonabil. Avantaje: le poti purta in functie de ceea ce imbraci, de eveniment, de starea de spirit, de ceea ce vrei sa emani. Experimenteaza. Clasic, sport, casual, elegant - fiecare stil iti seteaza starea, iar tu vei fi 100% una cu ceea ce porti.

Te gandesti ca doar cele mai scumpe ceasuri sunt bune, dar suspini pentru ca bugetul tau este limitat. Mai gandeste-te o data! Exista sute de ceasuri de calitate, oferite de marci arhi-renumite, cu preturi decente. Vrei sa te convingi? Esti la un click distanta - intra pe watchshop.ro si rasfoieste printre mii de ceasuri bune la preturi prietenoase cu portofelul tau.