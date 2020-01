Totul despre sacouri

Sacoul este unul din acele elemente vestimentare ce nu trebuie sa lipseasca din graderoba noastra. Un sacou este o haina scurta, purtata atat de barbati, cat si de femei. In afara de costum, sacoul este una dintre cele mai importante piese din garderoba unui barbat. Daca este croit si aranjat bine si daca este facut intr-o paleta de culori destul de neutra, aceasta piesa de imbracaminte versatila este potrivita atat pentru activitati formale, cat si pentru activitati de zi cu zi. Un sacou nu trebuie niciodata sa fie exagerat de mare in umar sau sa fie prea bine fixat pe corp, ci sa fie taiat proportional cu inaltimea si latimea unui barbat in versiunile cu un singur sau cu doua buzunare, cu nasturi imbracati sau cu guler Nehru. Exista nenumarate stiluri si forme de sacouri de-a lungul istoriei, dar fiecare se potriveste perfect stilurilor formale si semiformale.

Istoria sacoului

In aprilie 1857, revista pentru femei Corriere delle dame a anuntat aparita sacoului, un stil care a continuat sa devina un element esential atat pentru garderobele pentru barbati, cat si pentru femei. Revista Adam a scris in numarul sau din iulie 1935, ca sacoul, un tip de haina care nu este clasica redingota, va fi moda generala intr-o versiune cu un singur buzunar.

Sacoul, care semana mai degraba cu o jacheta, a aparut se pare in Evul Mediu sau in perioada Renasterii timpurii, o versiune a vechii tunici scurte purtate de barbati din clasa muncitoare. Pana la inceputul secolului al XVIII-lea, sacoul a devenit o haina de lucru standard pentru cei angajati atat in ​​agricultura, cat si de servitorii din mediul urban.

Pana la sfarsitul secolului al XIX-lea, doar sacourile (jachete) cu trei nasturi au fost considerate la moda, cel de salon ramanand cel mai popular. O versiune, realizata cu guler de matase, era adesea purtata la cine formale si mai tarziu a deveninit acel cunoscut „tuxedo”. Stiluri similare cu cele purtate in secolul al XIX-lea au fost purtate in cea mai mare parte a secolului XX si acum.

Sacouri la inceputul anilor 2000

Termenul „sacou” si-a asumat un sens mult mai larg. Nu mai este asociat pur si simplu cu stiluri mai formale, „jacheta” a devenit un termen umbrela pentru multe stiluri, inclusiv jachete sport, Harringtons, hanorace, blazers si chiar jachete bomber. Croite initial din lana, tweed si bumbac, stilurile actuale includ nylon, piele, piele de caprioara si canepa.

Sacourile, cum spuneam, sunt un element important. Sunt acea piesa vestimentara ce ne deosebeste adesea. Sacourile de barbat elegante pot fi gasite la magazine specializate precum cel al Adinei Buzatu. Cunoscuta stilista ofera barbatilor atat sacouri elegante, cat si sacouri casual.

Cum alegeti scaoul?

Inalt. Mic de statura. Plinut. Care este tipul dvs. de corp? Ce stil de jacheta vi se potriveste cel mai bine?

Barbatul care intelege ce sacou ii imbunatateste tinuta, isi va imbunatati drastic imaginea si, mai important, increderea. Un barbat trebuie sa-si cunoasca tipul specific de corp inainte de a putea purta un sacou care sa i se potriveasca corect si sa creeze cea mai buna imagine posibila. Exista un stil sacou care sa se potriveasca si sa imbunatateasca fiecare tip de corp.

Sacourile pentru barbati exista in mai multe variante: clasice, bazate pe un singur sau doua buzunare, numarul de nasturi si numarul de deschideri etc.

Sacourile clasice cu un singur buzunar sunt croite cu unul pana la trei nasturi, cu o deschidere centrala sau doua orificii laterale.

Sacourile clasice sunt confectionate cu doi pana la sase nasturi si trebuie purtate cu nu mai putin de doua orificii de aerisire. Buzunarele sacoului pentru costum vin cu sau fara clapete. Tipul de rever, numarul de nasturi si numarul de aerisiri ar trebui sa corespunda direct siluetei barbatului. Alegerea sacoului corect sau gresit va imbunatati sau va distrage drastic imaginea barbatului.

Sacouri pentru barbati inalti

Barbatii inalti arata cel mai bine in sacouri cu un singur buzunar si trei nasturi, care reduc la minimum inaltimea lor anormala. Manecile sacoului pot fi purtate un pic mai lungi pentru a scurta bratul. Tivul jachetei poate fi, de exemplu, putin mai lung pentru a minimiza un picior mai lung. Barbatii inalti ar trebui sa evite sacourile cu unul sau doi nasturi, cu exceptia cazului in care poarta o vesta pentru a-si micsora torsul lung si ar trebui sa opteze pentru sacouri cu unul sau doua orificii de aerisire. Buzunarele sacoului cu clapete vor crea o linie orizontala si vor ajuta la reducerea inaltimii. Cautati sacouri cu dimensiuni lungi.

Sacouri pentru barbati scunzi

Barbatii scunzi vor arata cel mai bine in sacouri care le maximizeaza inaltimea. Acest lucru se realizeaza cel mai bine intr-un sacou cu unul sau doi nasturi care creeaza un „V” mai lung pentru tors. Alegeti un sacou cu un singur buzunar, cu doi sau patru nasturi si orificii laterale. Gulerele inalte sunt o optiune excelenta pentru barbatii mai scunzi si ar trebui sa fie standard pe un sacou cu piept dublu. Evitati trei nasturi, deoarece scurteaza torsul. Buzunarele fara clapete ii vor oferi barbatului mai scund o silueta curata si vor adauga un plus la inaltimea sa. Cautati sacouri scurte.

Sacouri pentru barbati plinuti

Acesti barbati au mai multa circumferinta si au nevoie de sacouri pentru a-si minimiza greutatea in timp ce isi imbunatatesc caracteristicile verticale. Purtati sacouri cu unul sau doi nasturi pe care sa ii tineti inchisi. Acest tip de sacou creeaza un tors mai lung, iar ochiul spectatorilor se va regla in consecinta. Acesta va echilibra greutatea unui barbat in timp ce va crea o silueta mai lunga de la umar pana la talie. Optati pentru buzunare fara clapete pentru a evita liniile orizontale.

