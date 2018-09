Totul pentru fiica mea !

Orice mama isi iubeste copilul sau ar trebui sa il iubeasca neconditionat. Inca de cand acest copil se naste, totul se schimba la 180 de grade pentru intreaga famile, dar mai ales pentru mama. Orice s-ar spune, legatura dintre o mama si puiul ei este probabil cea mai puternica dintre toate.

Asta a simtit si eu, acum 27 de ani, cand s-a nascut fiica mea. Lumea mea a devenit o cu totul alta din acel moment. Nimic nu a mai contat pentru mine afara de faptul ca trebuie sa ma asigur ca fetita mea este bine si ca nu ii lipseste nimic. Tot ce am facut, a fost in functie de ea. Am facut multe sacrificii dar, fiecare picatura de sudoare de pe fruntea mea, a meritat. Fiica mea a stiut intotdeauna ca, desi i se oferea totul, aceste lucruri vin prin muca si cu atat mai mult cu cat, ramanand fara slujba, acum 12 ani, a trebuit sa plec din tara. A fost cea mai grea si dureroasa decizie. Deoarece era in ultimii ani de liceu, am hotarat sa o las acasa, impreuna cu sotul si cu mama mea. Am plecat in Italia unde, nu mi-e rusine sa o spun, am avut grija, ca multi romanii, de persoane varstnice. A fost greu, a fost si usor, insa reuseam sa pun bani deoparte. Restul de bani, ii trimiteam familiei, cu atat mai mult cu cat fiica mea era studenta la Bucuresti si avea nevoie de bani pentru chirie si alte cheltuieli.

Desi s-a angajat si ea in timpul facultatii, nu am putut sa o las fara sprijinul material. Dupa ce a terminat facultatea, a reusit sa se angajeze la o companie foarte mare. Acolo l-a cunoscut pe cel care avea sa imi devina ginere. Un baiat extraordinar, pe care l-am placut din prima clipa. Un om bun, muncitor si hotarat sa faca ceva pentru viitor. Acum un an de zile, cei doi au decis sa se casatoreasca. Am fost foarte incantati, deoarece erau deja realizati si reusisera sa isi ia si un apartament in Capitala. Imi doream, pentru fiica mea, o nunta ca in povesti. Stransesem suficienti bani pentru a face o petrecere cum nu se mai vazuse. Si viitorii cuscri au zis ca vor face orice pentru ca voiau ca nunta copiilor sa fie ceva inedit. Erau atatea lucruri de pus la punct. Restaurantul trebuia sa fie unul de lux, formatia trebuia, si aceasta, sa fie aleasa cu mare grija si cate si mai cate.

Insa, pentru mine, cel mai important detaliu pentru nunta era rochia de mireasa a fiicei mele. Cand m-am intors in tara, am inceput sa caut, impreuna cu ea, ceva deosebit si care sa o faca unica. I-am promis ca o voi plati eu, cu o sigura conditie: sa aiba o rochie de mireasa asa cum nu se mai vazuse. Toate magazinele de specialitate pe care le vizitaseram puneau la dispozitie modele de rochii frumoase insa nu deosebite. Nu aveau acel ceva care sa ne faca sa spunem: ”Da, asta este!”. Cautand si pe internet o rochie care sa ne impresioneze, am descoperit atelierul de creatie Picasso. Aici am vazut cele mai spectaculoase rochii de nunta. Pe langa rochia de mireasa a fiicei mele, puteam si eu sa imi comand rochia de soacra la care visam. Nu am ezitat nicio clipa si i-am contactat.

Am fost programati si in ziua stabilita ne-am prezentata, eu si fiica mea, la atelierul Picasso pentru a discuta detaliile. Am fost placut impresionata de personalul de acolo dar si de faptul ca atelierul are un designer care a lucrat pentru Dolce&Gabbana. Asta spunea multe. Cunosteam foarte bine brand-ul si stiam ca nu lucreaza cu oricine. Mi-a dat incredere ca rochia fiicei mele va fi, intr-adevar una cu adevarat deosebita. Ne-am asezat la masa tratativelor si am creat, impreuna cu cei de la Picasso, design-ul rochiei de la tiv pana la nasturi. Inclusiv textura materialului am ales-o impreuna cu cei de acolo. Rezultatul schitei a fost unul deosebit. Si pentru mine, am reusit sa cream un model inedit, inspirat din rochiile divelor din anii ‘30-’40. In momentul in care le-am spus domnisoarelor de onoare dar si cuscrei despre Picasso, s-au hotarat si ele sa comande de aici. Asa ca, intreg alaiul miresei a fost imbracat, exclusiv, de la Picasso.

Rochiile, in varianta finala, au fost, intr-adevar, deosebite. Raportul pret/calitate a fost unul extrem de bun si accesibil. Fiica mea a fost cea mai frumoasa mireasa iar rochia de la Picasso a facut-o sa straluceasca.