Un celebru stilist american al modei punk a decedat. Suferea de o boală gravă

Stilistul american Jimmy Webb, element cheie al definirii esteticii punk, a murit la 62 de ani, fiind răpus de cancer, relatează EFE.



Ştirea a fost confirmată revistei Rolling Stone de prietenul său Heart Montalbano și a suscitat un val de reacţii şi de condoleanţe din lumea muzicii rock americane.



"Colegul meu, cel mai blând bărbat şi pur punk. Jimmy are un trecut atât de plin iar familia mea şi cu mine suntem onoraţi că am făcut parte din povestea lui de succes. Te iubim şi ne vei lipsi foarte mult", a scris Duff McKagan, membru al trupei Guns N'Roses.



Jimmy Webb a devenit început să conducă celebrul magazin punk "Trash &Vaudeville" din East Village, New York, în anii 70, înainte de a deschide propriul său butic în 2017, "I Need More"..



Ca exponent al modei punk, el a creat imaginea unor mari vedete ale a rockului, printre care Joan Jett, Slash, Joey Ramone şi Alice Cooper. Magazinele sale au devenit o emblemă a muzicii, prin care au trecut şi vedete ale altor genuri muzicale, precum Madonna sau Beyonce.