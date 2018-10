Un fotomodel român de succes a strălucit la o petrecere Vogue Italia

Fumusețea ei este cunoscută atât în țară, cât și peste hotare, iar de curând celebrul fotomodel Gina Chirilă a fost invitat la petrecerea dată de prestigioasa revistă Vogue Italia în cinstea sărbătoririi a 60 de carieră a cântăreței Mina. Petrecerea, care a avut loc pe 21 septembrie în Milano, la Cinema Manzoni, a strâns în același loc alte nume grele din industria frumuseții: Mădălina Ghenea, Sara Sampaio, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio, Giampaolo Sgura, Natasha Poly, Jeremy Scott și multe alte supermodele și designeri celebri.

Printre proiectele internaționale ale Ginei Chiliră se numără și recenta ei colaborare cu celebrul fotograf Marco Glaviani, cel care a descoperit-o și pe Cindy Crawford. „Ne-am cunoscut când eram în Capri, lucram pentru Roberto Cavalli. În același timp, în Milano, era casting pentru brandul Lyla Dumont, dar eu nu am putut participa. Cu toate astea, am obținut colaborarea după ce au văzut fotografiile de la agenția mea din Italia. Știam că Marco e un fotograf foarte important și m-am bucurat foarte mult că o să mă pozeze el. Ulterior am păstrat legătura și am făcut și alte proiecte împreună. Am pozat pentru un brand de bijuterii din Milano și Portofino și am făcut și poze pentru galeriile lui din lume”, a declarat Gina Chirilă. Mai mult, una din pozele Ginei făcute de Glaviani se va regăsi în curând și în expozițiile lui din St. Barths, Miami și New York.