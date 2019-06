Festivalul "Amintiri din copilărie" - în Parcul Tineretului, în perioada 14 - 16 iunie

A şasea ediţie a Festivalului "Amintiri din copilărie" se va desfăşura în perioada 14 - 16 iunie, în Parcul Tineretului, oferind vizitatorilor spectacole de teatru susţinute de artişti din România, Germania, SUA sau Spania, dar şi peste 100 de activităţi creative, interactive şi distractive.



Accesul la evenimentul organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul "Ion Creangă", va fi gratuit, în limita locurilor disponibile. Festivalul se va desfăşura în zona fântânii arteziene circulare aflate între Intrarea Şincai şi Sala Polivalentă.



"Spectacole de teatru, instalaţii cu mecanisme năstruşnice, concerte, ateliere, jocuri îndrăgite ale copilăriei, numeroase demonstraţii şi momente de animaţie îşi aşteaptă spectatorii la scena colorată a festivalului şi pe peluzele din vecinătatea acesteia. Printre invitaţii speciali ai acestei ediţii se numără artişti din Germania - Dulce Compania şi Jay Toor, care participă cu spectacole pe catalige şi spectacole de teatru stradal, Statele Unite ale Americii - Compania Acrobuffos, prezentă la Bucureşti cu un spectacol de circ contemporan care s-a bucurat de succes în întreaga lume, dar şi artişti din Spania - Compania Brincadeira, care va da tonul distracţiei cu patru concerte de percuţie energizante, Compania Ganso & Cia şi Teatrul Zum Zum, care invită publicul să li se alăture pentru un spectacol de teatru-turnir şi o lecţie inedită de dans contemporan, sau Compania Holoque, care aduce în premieră în festival un spectacol de teatru cu holograme", informează organizatorii, prin intermediul unui comunicat.



Tot din Spania vor sosi şi două instalaţii de mari dimensiuni, prezentate în premieră în România. După ce anul trecut a încântat publicul cu un labirint colorat, de data aceasta Compania Itinerania va fi prezentă în Parcul Tineretului cu o serie de cinci marionete supradimensionate, care vor putea fi activate după bunul plac al tinerilor păpuşari.



"Iar pentru cei care îndrăgesc provocările, peluza din spatele scenei găzduieşte instalaţia 'Strania călătorie a domnului Tonet', o colecţie de jocuri nemaivăzute, care soseşte tocmai din Catalonia, sub îndrumarea atentă a domnului Tonet şi a Companiei Tombs Creatius", a menţionat aceeaşi sursă.



Scena festivalului va găzdui reprezentaţii susţinute de artişti de la teatrele Ion Creangă, Ţăndărică şi Excelsior. Programul va fi completat de spectacole realizate de companii independente şi asociaţii (Asociaţia Clasic e fantastic, Asociaţia C.R.E.A.S., Trupa Pam Pam), spectacole de improvizaţie (Trupa LittleImpro), spectacole de ventrilocie (Crina Zvobodă), concerte (Mix&Match), demonstraţii de balet (Casa de Balet şi Victoria Dance Studio), demonstraţii de street dance (Trouble Dance Company) sau demonstraţii de acrobaţie şi jonglerie (Circul Metropolitan Bucureşti).



Totodată, în Poieniţa cu Ateliere din parc vor avea loc zilnic activităţi pentru micuţii spectatori cu vârsta de peste 4 ani: ateliere cu marionete şi păpuşi, cu morişti şi zmeie fantastice, pictură pe sticlă sau pe ornamente din lut, sub îndrumarea meşteşugarilor Şcolii de la Piscu şi artiştilor plastici de la Fundaţia Calea Victoriei şi Trima Events. O altă oprire recomandată este Poieniţa cu Jocuri, unde actorii Teatrului "Ion Creangă", "specialişti în voie bună şi energie", se vor întoarce în timp pentru a aduce în atenţia celor mici cele mai frumoase jocuri ale copilăriei.



"Ca în fiecare an, surprizele continuă şi pe aleile parcului, unde mimii puşi pe şotii, personajele de poveste şi statuile vivante vor întâmpina publicul. În premieră, traseul de la Intrarea Şincai până în inima festivalului (în zona fântânii arteziene circulare, aflată între Intrarea Şincai şi Sala Polivalentă) va fi deservit de un trenuleţ special - Trenuleţul Amintiri - care va opri în cele două staţii ale faptelor bune, transformând fiecare plimbare în bilete la teatru în cadrul campaniei cu bilete în aşteptare, organizată de Teatrul "Ion Creangă" pentru copiii din medii defavorizate", reiese din comunicat.



Detalii despre program şi despre Campania Trenuleţul Amintiri pe www.amintirifest.ro şi www.teatrulioncreanga.ro. AGERPRES