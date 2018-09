Festivalul Deliciilor Dulci la Sfântul Gheorghe

Festivalul Deliciilor Dulci se desfăşoară de vineri până duminică la Sfântu Gheorghe, unde va avea loc şi un concurs la care vor participa peste 20 de echipe ce se vor întrece în prepararea Kurtoskalacs-ului ţinutului secuiesc, a anunţat printr-un comunicat de presă Consiliul Judeţean (CJ) Covasna.



Noutatea pe care o aduce ediţia din acest an a festivalului este faptul că judeţele Covasna, Mureş şi Harghita asigură organizatorilor câte un sac de făină albă din care se va prepara kurtoskalacs-ul, "ca simbol al solidarităţii şi al comuniunii între cele trei judeţe", precizează comunicatul.



"Cu ani în urmă am lansat evenimente de promovare şi consolidare a identităţii din Ţinutul Secuiesc, am iniţiat, pe de-o parte, evenimente care prezintă Ţinutul Secuiesc ca regiune, iar, pe de altă parte, am organizat evenimente care promovează particularităţile culturale secuieşti şi valorile comunitare, printre acestea se numără şi Festivalul Deliciilor Dulci", a declarat preşedintele CJ, Tamas Sandor.



El spune că popularitatea kurtoskalacs-ului a crescut în ultimii ani, ceea ce a generat şi o îmbunătăţire a calităţii cozonacilor vânduţi la târguri.



Organizatorii au anunţat că urmează să încheie un parteneriat cu Vitez Kurtos, echipă care organizează Festivalul Kurtoskalacs-ului din Budapesta, prin intermediul căruia echipa câştigătoare a concursului să participe la cea de a VI-a ediţie a cunoscutului eveniment din capitala Ungariei programat în luna octombrie. AGERPRES