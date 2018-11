Festivalul UniFEST - evenimente culturale, sportive şi de divertisment, de vineri până pe 12 noiembrie

Evenimente culturale, sportive, de educaţie non-formală şi de divertisment vor avea loc la Festivalul UniFEST, organizat de Uniunea Studenţilor din România, începând de vineri până pe 12 noiembrie, sub deviza "Distracţie gratis, nu degeaba!".



"Astăzi dăm startul celei de-a XVII-a ediţii a UniFEST, cel mai mare festival studenţesc din România. UniFEST nu se întâmplă doar la Bucureşti, ci în toată ţara. Alături de noi sunt 13 centre universitare. (...) Targetul pe care ni l-am propus noi anul acesta este să ajungem la 100.000 de studenţi, ceea ce înseamnă un număr considerabil, mai ales că numărul studenţilor a scăzut vertiginos ajungând pe undeva pe la 450.000, până în 500.000", a declarat Alin Grigore, preşedintele Uniunii Studenţilor din România, în cadrul unei conferinţe de presă.



El a precizat că în Bucureşti vor fi peste 20 de manifestări, iar în centrele studenţeşti din ţară vor fi organizate acelaşi fel de activităţi, cu unele mici diferenţe, în funcţie de specificul zonei.



"În ţară sunt organizate cam aceleaşi activităţi, fiindcă încercăm să organizăm concomitent, de exemplu, activităţile sportive pe tot teritoriul ţării. Mai există mici diferenţe acolo unde specificul zonei fie nu ne permite, fie oamenii din zona respectivă sunt mai atraşi de anumite evenimente, pentru că pe parcursul timpului ne-am dat seama că nevoile studenţilor diferă destul de mult de la Bucureşti la Cluj, la Iaşi, Craiova, Timişoara, etc. Aceştia au nevoi diferite, iar prin ceea ce încercăm noi să facem cu UniFEST-ul este să venim cu o completare, cu un răspuns la nevoile pe care aceştia le au şi să venim cu soluţii prompte şi eficiente", a explicat Grigore.



Potrivit acestuia, în cadrul UniFEST sunt organizate atât evenimente culturale, studenţilor fiindu-le oferite invitaţii gratuite la teatru, operă, operetă, cât şi o campanie de prevenţie dentară, una donare de sânge, dar şi activităţi sportive - cros şi campionat de fotbal. De asemenea, vor avea loc o seară tradiţională cu dansuri şi cântece, dar şi cu degustări de produse, precum şi seri de folk şi stand-up. În ultima zi a festivalului este programat un concert cu trupa Holograf.



Alin Grigore a amintit că vor avea loc şi Noaptea Albă a Teatrului Studenţesc şi o Seară a Filmului.



"Aflându-ne în anul Centenarului Marii Uniri, considerăm că responsabilitatea de a promova cultura în rândul tinerilor din România este cu atât mai mare. Prin urmare, am ales ca cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului UniFEST să fie dedicată sărbătorii naţionale, în semn de recunoştinţă pentru eforturile depuse de către predecesorii noştri în vederea realizării unităţii naţionale", a spus preşedintele Uniunii Studenţilor.



Un eveniment deosebit programat în festival îl constituie organizarea unor meciuri demonstrative de oină.



"Anul acesta, fiindcă tematica este Centenarul, am decis să organizăm şi nişte meciuri demonstrative de oină. (...) Acestea o să se desfăşoare în Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei. Federaţia Română de Oină, pe lângă că o să joace câteva meciuri între ei, o să ne dea posibilitatea să jucăm şi noi", a precizat Alin Grigore.



Festivalul UniFEST se deschide vineri, la ora 14,00, cu o Paradă a Asociaţiilor Studenţeşti pe traseul Academia de Studii Economice - Universitatea din Bucureşti.



Tot în prima zi vor mai avea loc campania "Zâmbeşte-te", la sediul USR, de la ora 16,00, şi un dineu la Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti.



Festivalul UniFEST este organizat în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Primăria Municipiului Bucureşti, prin intermediul Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti, Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei. AGERPRES