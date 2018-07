Arata-mi picioarele ca sa-ti spun ce fel de om esti!

In organismul uman totul conteaza, totul este interconectat. Intr-atat, incat anumite specificitati influenteaza asupra capacitatilor psihice.

In linie inclinata

Se mai numeste "picior egiptean". Nu arata rau, dar uneori apar probleme cand trebuie gasite incaltarile potrivite. Cu toate acestea, persoanele care au o astfel de laba a piciorului isi permit sa nu acorde atentie tuturor fleacurilor care le apar in cale. In plus, sunt comunicative, prietenoase si cu drag de munca, in special in domeniul creatiei, a artei.

La egalitate

Poate cu mici diferente, dar tabloul de ansamblu conteaza. Un astfel de picior se mai numeste "german" si este caracteristic oamenilor pragmatici, rabdatori, prudenti si consecventi. Inainte de a lua o hotarare, ei vor incerca sa inteleaga ce si cum.

Al doilea, peste toate celelalte

Sau "piciorul grec", specific persoanelor energice, active si pline de viata. In plus, au darul de a-i molipsi pe cei din jur cu optimismul lor. De asemenea, sunt oameni nascuti sa fie lideri, deosebit de inventivi.

Doi si trei la acelasi nivel

"Piciorul roman". Astfel de oameni inteleg ce se intampla in jurul lor si ce trebuie sa faca in functie de circumstante. Ei incearca sa gaseasca noi metode de actiune, noi varianta de rezolvare a problemelor. Intotdeauna vor fi cautati pentru sfaturile lor.

Cele mici fac opinie separata

Un picior care se intalneste, de regula, la persoanele impulsive, care actioneaza inainte de a gandi. Nu sunt atente, mereu gasesc altceva mai interesant.

Cele mici, foarte mici

Au mari dificultati in gasirea incaltarilor potrivite, cautand ceva inedit, special. De altfel, sunt oameni deschisi la noi experiente, la provocari. In acelasi timp, sunt personalitati inconjurate parca de un aer misterios.