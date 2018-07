FOTO Ce dezvaluie linia iubirii din palma fiecaruia!

Exista destule metode de a prezice soarta omului. Iar unul dintre cele mai de efect, dar destul de complicat, este chiromania. Ce spune, spre exemplu, linia iubirii.

Incepe de sub degetul aratator

Este, poate, cea mai davorabile dintre variante. Adica in iubire totul este stabil si bine, relatiile dureaza cu anii si se incheie fara scandaluri, iar casatoria vine parca de la sine.

Incepe sub degetul mijlociu

Indica un oarecare egocentrism, intersele personale aflandu-se mereu pe primul loc. Totusi, exista noroc in dragoste, chiar daca mai apar probleme.

O linis destul de scurta

Aceste persoane sunt deschise si se indragostesc la fiecare pas, practic. Se imprietenesc rapid, se incurca in tot felul de ralatii, fara sa-si puna prea multe intrebari legate de omul de alaturi. Apoi se despart zgomotos si cu scandaluri, sufera si o iau de la capat, repetand aceeasi greseala.

Dreapta si foarte scurta

Cu greu se ataseaza de cineva, pentru ca desfac firul in patru, analizand atent orice emotii si tot ce se intampla in jur. Altfel spus, notiunea de romantism le este destul de straina, cunoscuta doar la nivel teoretic.

Se atinge de linia vietii

Persoane sensibile, care vibreaza la orice vorba nepotrivita, suporta greu orice despartire. Ceea ce nu ii impiedica insa sa mai incerce din nou.

O linie lunga si curbata

Arata ca persoana respectiva nu are probleme in receptionarea emotiilor altora. In schimb, nu stie sa le exprime pe cele personale. In acelasi timp, este un om destul de practic si cu o gandire concreta, astfel ca relatiile sunt de durata si destul de fericite.

Dreapta, paralela cu lunii mintii

Stiu sa controleze perfect propriile emotii, in practic orice situatie posibila. Ceea ce nu inseamna ca sunt insensibili - pur si simplu stiu sa se tina in frau.

Unduitoare

Caracteristic pentru aceste persoane este dificultatea de a-si face relatii. In orice caz, nu unele care sa dureze. In schimb, aventurile fara obligatii si responsabilitati sunt la ordinea zilei.

Cu un cerculet in mijloc

La aceste persoane problemele apar pentru ca se indragostesc de persoane total nepotrivite. Din acest motiv sufera, mult si intens. Dar experientele traumatizante nu ii invata nimic.

Linie intrerupta

Sunt oameni care s-au obisnuit sa ramana cu inima zdrobita dupa fiecare relatie. Desi nu intampina dificultati in a-si face noi cunostinte, nu au darul de a pastra pe cineva alaturi de ei.