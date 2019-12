Cea mai mare sticlă de whisky din lume ar putea fi vândută la licitație cu peste 15.000 de lire sterline

Cea mai mare sticlă de whisky ''single malt'' este scoasă la vânzare în cadrul unei licitaţii online şi ar putea obţine peste 15.000 de lire sterline.

Sticla de 105,3 litri conţinând whisky cu o vechime de 14 ani provenit din distileria Tomintoul are o înălţime de 1,5 metri, cântăreşte peste 180 de kilograme şi ar ajunge pentru 5.250 de drahme (porţii).



Sumele licitate ajunseseră deja la peste 6.000 de lire sterline marţi dimineaţă, înaintea termenului final stabilit pentru duminică la ora 8 p.m.

"Din când în când, se iveşte şansa de a achiziţiona o sticlă de whisky unicat - acum a apărut o astfel de oportunitate", a spus Graham Crane, director şi cofondator al casei de licitaţii Just Whisky.



"Suntem încântaţi să scoatem luna aceasta la licitaţie o sticlă atât de supradimensionată şi sperăm că norocosul cumpărător are fie un ciorap de Crăciun de dimensiuni impresionante, fie are în plan un Revelion de pomină pentru a întâmpina anul 2020".



Sticla gigantică cu whisky din regiunea scoţiană Speyside, care conţine echivalentul a 150 de sticle standard de whisky, este decorată cu o etichetă de mari dimensiuni şi un dop de 20 de centimetri.



A fost îmbuteliată la distileria Tomintoul în august 2009 de o echipă formată din 14 persoane şi a fost expusă în cadrul The Scotch Whisky Experience din Edinburgh.

