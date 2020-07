Cel mai rar pește din Europa trăiește în România. Despre ce este vorba?

Dan Marinescu/Intact Images

Regizorul Mircea Danieliuc pescuieste in timpul primei editie a Stuffish, concurs de pescuit sportiv la stiuca de tipul "catch and release" organizat de Asociatia Salvati Dunarea si Delta, in Delta Dunarii, la Holbina, sambata, 23 mai 2009. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Dan Marinescu