Cinci elemente FENG SHUI care atrag bogatie!

Concentrati-va pe zona sud-estica a locuintei dumneavoastra, acolo unde sunt recomandate "descantece si vrajitorii" pentru ca spatiul vital in care traiti sa se transforme intr-o carafa plina, iar cornul abundentei sa nu sece niciodata.

Apa care fuge

O mica fantana, un tablou sau o simpla fotografie cu o apa curgatoare va ajuta sa scapati de problemele financiare. In opinia maestrilor feng shui, Apa care fuge simuleaza circulatia energiilor pozitie, atragand bunastarea.

Muzica vantului

Sunetul bland al clopoteilor chinezesti curata spatiul de energii negative, care se va umfle de fluxuri pozitive, aducatoare de fericire, sanatate si, fireste, indestulare.

Culoarea violet

Este culoarea bogatiei si a prosperitatii in tradiatia feng shui. Folositi tapet violet pentru camera din sud-estul locuitei, cumparati-va un portofel violet, alegeti decoratiuni violet pentru acasa. Cu cat mai mult violet, cu atat mai multe sanse si oportunitati financiare. Nu uitati insa de simtul masurii. Nu merita sa transformati casa, apartamentul intr-un fel de adapost pentru lucruri stranii.

Coltul bogatiei

Pastrati toate bijuteriile si obiectele de valoare, in special cele din aur, in coltul bogatiei, adica in unghul sud-estic al dormitorului. Ele vor atrage luxul si abundenta in casa dumneavoastra.

Fructe si spice

Ele reprezinta bunastarea si bogatia in traditia feng shui. In bucatarie, in zona sud-estica a casei puneti un vas violet cu fructe, impodobiti cu spice de grau. Si aveti grija ca vasul sa fie mereu plin cu fructe, indiferent de care.