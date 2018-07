HOROSCOP 2018: Cele mai superstitioase dintre zodii!

Unii cred in semne, altii in vise. Multi se amuza pe seama superstitiosilor, dar in adancul sufletului lor urmaresc cu atentie tot ce se intampla in jur, cautand ceva care sa le inabuse temerile.

Berbec.

Toti cei nascut sub acest semn zodiacal au mici ritualuri care ii fereste, intr-o masura mai mica sau mai mare, de esecuri. Si talismane cu acelasi efect. Si obiceiuri, si multe altele.Berbecii stiu foarte clar ca succesul lor nu este doar rezultatul muncii si calitatilor lor deosebite. El depinde si de un noroc nepamantean. Cum nu intotdeauna planurile lor sunt perfecte, nu le ramane altceva decat sa spere in sansa. De cele mai multe ori, le iese. Greu de spus insa daca este meritul lor sau al unor interventii divine!

Pesti

Au o intuitie foarte dezvoltata, pe care se straduiesc sa o perfectioneze inclusiv cu ajutorul unor "ritualuri". O metoda care, de cele mai multe ori, da roade, pentru ca in adancul sufletului lor, Pestii vor sa creada ca lumea, viata lor seamana cu o poveste cu final fericit. Iar basme fata magie si vrajitorii nu exista! Pestii acorda atentie unor semne destul de ciudate, inventeaza ritualuri proprii si studiaza atent informatiile referitoare la misticism, previziuni si credinte.

Balanta

Pe de o parte, se poate spune ca Balantele cred in superstitie dintr-un soi de superficialitate, indiferenta - le este prea lene sa desfaca firul in patru, incercand sa inteleaga de ce asa si nu invers, daca pot profita sau nu de o anume situatie. Pe de alta parte insa, Balantele nutresc o admiratie aparte pentru traditii si obiceiuri.

Leu

Nativii Lei nu inteleg intotdeauna cum functioneaza, in realitate, lumea din jurul lor. De aceea considera ca, folosindu-se de un dram de noroc, pot obtine absolut orice. Din pacate, nu se intampla intotdeauna asa. Ceea ce nu ii opreste insa pe Lei, pentru ca ei oricum vor dobandi profitul dorit. Iar acest lucru le intareste credinta ca talismanele si semnele functioneaza, lucrand in special pentru ei.

Scorpion

Printre altele, Scorpionul este considerat unul dintre cele mai mistice si misteriose zodii. Ca atare, nu este de mirare ca persoanele nascute sub acest semn se descurca foarte bine in interpretarea diferitelor semne. Mai mult, ele pot inventa altele noi, prezentandu-le cu atata patima, incat ii conving si pe ceilalti. Este una dintre metodele lor de a atrage norocul de partea lor, o precupare care le va insoti intreg parcursul vietii.