Horoscop: Efectele eclipsei de Soare asupra zodiilor!

HOROSCOP AUGUST 2018. O noua eclipsa de soare va avea loc in 11 august 2018. In ce masura acest fenomen influeanteaza oamenii este o chestiune controversata. Astfel, daca astrologii anticipeaza schimbari serioase in viata tuturor zodiilor, medicii sustin ca totul este un mit.

Berbec

Pentru cei nascuti sub acest semn zodical, august este o luna a schimbarilor si realizarilor, dar si a "cautarii de sine". In pofida caracterului sau de lider si de om incapatanat, acum vor intelege ca a venit timpul sa gaseasca o armonie in viata. Este foarte posibil ca, dupa eclipsa, sa-si regaseasca increderea si puterile. Tot atunci vor strange si roadele eforturilor depuse. In ceea ce priveste viata personale, ceva imprevizibil se va intampla, ceva mai degraba pozitiv.

Taur

Pentru ei, august este luna familiei. Eclipsa soalara va avea o influenta "casnica" asupra celor nascuti intre 21 aprilie si 20 mai. Vor face planuri pentru renovari si reparatii, vor cumpara mobila, vor iesi cu familia la iarba verde sau vor pleca impreuna in excursii si drumetii. Intr-un cuvant, se vor simti utili si iubiti.

Gemeni

Noi perspective le va oferi luna august nativilor Gemeni. Un ajutor foarte bine venit, petnru ca apropiata eclipsa va influneta dorinta lor de a se dezvolta. Exista mari sanse ca ei sa se inscrie la cursuri, sa primeasca o functie mai inalta, sa demareze un proiect. In august, viata lor va fi dedicata autoperfectionarii, cu urmari dintre cele mai fericite pentru viitorul lor.

Rac

Eclipsa de Soare v-a pregatit o surpriza excelenta sub forma bunastarii financiare. E adevarat, acest lucru se va intampla numai daca nu veti cheltui prea mult. Astrologii va recomanda sa nu intrati in economiile realizate, sa nu umblati la conturile deschise. Daca este sa urmam recomandarile specialistilor in stele, in septembrie vi se va deschide un nou viitor, cu perspective uriase.

Leu

Este logic ca, din moment ce eclipsa de Soare se va produce in perioada acestei zodii, Leii sa fie cei mai influentati de fenomen. Din fericire, toate schimbarile vor fi de bine si vor viza atat viata personala, cat si situatia financiara. Mai mult, veti dori sa umblati putin si la aspectul exterior, ba chiar sa modificati, pe ici, pe colo, stilul de viata, modul de comportament. Toate schimbarile vor aduce fericire si succes.

Fecioara

Va asteapta o "incursiune" in lumea dumneavoastra interioara. Eclipsa de Soare va va determina la o revizuire a atitudinii fata de numeroase aspecte din viata dumneavoastra. Uneori vor exista ganduri nu foarte placute, dar veti trece peste aceste momente de cumpana. Privita in ansambalul ei, luna august va fi una a armoniei cu sine.

Balanta

Pentru cei nascuti sub acest semn zodiacal, eclipsa de Soare a pregatit zile incarcate. In primul rand, veti cunoaste oameni noi si veti renunta la unele cunostinte mai vechi. Spiritul dumneavoastra creator nu cunoaste granite, fapt ce se va observa in special in luna august 2018. Ideile, planurile, toate vor prinde viata. Iar eventualele esecuri, greseli va vor conduce spre alegerea corecta.

Scorpion

Spre deosebire de Tauri, Scorpionii vor fi nevoiti sa stati la munca mult peste program. Pentru ca eclipsa ii va indemna, oarecum, sa se gandeasca mai mult la cariera si sa ia niste decizii in acest sens. Mai ales ca exista sanse de mai bine, dar castigate cu destula greutate.

Sagetator

Norocul v-a iesit in cale! In perioada eclipsei de Soare, adica doua saptamani inainte si doua dupa, veti savura placerea calatoriilor in strainatate, chiar si cele pe linie de serviciu. Veti avea parte de aventuri, veti vizita locuri noi, veti cunoaste oameni si obiceiuri noi. Altfel spus, o viata fericita, lipsita de griji.

Capricorn

Trebue sa va controlati emotiile. In cautarea dreptatii vesnice, puteti sparge lemne pentru a va calma, spre exemplu. Pe de alta parte, eclipsa de Soare din august 2018 va ajuta sa rezolvati tot felul de probleme. De asemenea veti fi mai inspirati, mai activi si mai increzatori. Este important sa actionati cu intelepciune in aceasta perioada.

Varsator

Pentru Varsatori, ca si pentru Berbeci, august este luna schimbarilor. Deosebirea este ca persoanele nascute in Varsator vor trebui sa-si redefineasca pozitia fie fata de persoana iubita, fie fata de un prieten sau coleg. Cu alte cuvinte, eclipsa de Soare va influenta relatiile de parteneriat.

Pesti

Va urma o perioada cand veti fi concentrata pe propriile trairi. Pentru ca in august va asteapta emotii si sentimente, capricii si inspiratie, ganduri si fapte. In plus, nu sunt excluse probleme de sanatate, poate o afectiuni mai veche isi va spune din nou cuvantul. Astrologii afirma ca perioada eclipsei este ideala pentru a scapa de toate aceste neplaceri.